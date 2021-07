Pleskajte kot profesionalec

Z rumeno steno bo v domu vedno sonce.

Zapolnimo luknje, odstranimo plesen

Barve na nas različno vplivajo.

Izbira barve

S svetlo modro boste bolj produktivni, bledo roza bo dvignila razpoloženje.

Poletje ni samo čas dopustov, je tudi tisto obdobje v letu, ko se lotimo preurejanja doma. Večina del, kot je prenova kopalnice ali kuhinje, je seveda povezana z visokimi stroški, a v kategoriji tistih, ki niti ne stanejo veliko (če se jih lotimo sami) in imajo velik vidni učinek, je vsekakor pleskanje. Nova barva bo prostor poživila. Kot rečeno se lahko pleskanja lotimo sami, a to nikakor ne pomeni, da lahko k delu pristopimo nemarno in brez priprave. Nasprotno!Stene resda lahko pleskamo kadar koli v letu, a je precej bolje, če tega ne počnemo pozimi ali jeseni. Seveda zaradi padavin, torej vlage, kar pomeni, da se bodo stene sušile precej dlje, poleg tega bomo težko zračili, če je zunaj mrzlo. No, naj bo toplo ali mrzlo, uporabljamo do okolja in zdravja čim bolj prijazne barve.Najprej strop in stene dobro posesamo in pometemo, odstranimo prah in pajčevine, drugače bo vse to pobral valjček, nesnaga pa bo umazala barvo, še posebno belo. Če moramo odstraniti staro barvo, uporabimo pred pleskanjem impregnacijo, vezivo, ki bo učvrstilo podlogo, prav tako ga uporabimo, če menjamo barvo stene. Več vrst impregnacij je, odvisno od podlage, na katero jo bomo nanesli. A pojdimo še malce nazaj: ko smo stene in strop očistili, zaščitimo tla, radiatorje, okna, vtičnice pa seveda pohištvo, če ostane v prostoru, da ne bomo imeli več dela s čiščenjem kot pleskanjem.Luknje, ki so ostale od žebljev, zakitamo, da se nepravilnosti po pleskanju ne bodo videle. Prav tako se pravilno lotimo kotov, v katerih se je nabrala plesen: da bi jo kar prepleskali, bi bila velika napaka, saj smo problem le začasno prekrili, poleg tega pa bi jo z valjčkom lahko zanesli še drugam po steni ali stropu. Zato si raje pomagajmo s sredstvom za uničevanje zidnih plesni, potem pa še premažemo z barvo, ki preprečuje njen razvoj.Tako, zdaj smo pripravljeni na pleskanje.Barvo smo kupili, valjčke tudi, torej – akcija. Ko začnete, prepleskajte vso steno, od roba do roba, ne ustavite se na pol poti, češ da boste jutri naprej. V tem primeru utegnete dobiti dve različni niansi ali viden rob med staro in novo barvo. Ko se lotite, delo dokončajte. In ne prehitevajte z morebitnim drugim nanosom, nadaljujte šele po času, navedenem na embalaži! Pleskamo vedno v isti smeri, ne malo sem, malo tja, ker se bodo te poteze na koncu videle. Valjček, čist seveda, pomočimo v barvo, presežek pa odcedimo na mrežici. In če boste pleskali tudi strop, se tega lotite najprej, torej pred stenami.Vsak prostor ima posebnosti, v kopalnici in kuhinji lahko izberemo pralne barve, torej take, ki jih lahko očistimo. Sicer pa imejmo v mislih, da vsaka barva vpliva tudi na naše razpoloženje, vedenje, energijo in torej ni vsaka za vsak prostor. Če bi radi v dom vnesli radost in pozitivno energijo, premislite o naslednjih barvah. Bledo roza bo polepšala sleherno jutro, izvabila nasmeh na usta takoj, ko boste odprli oči, razpoloženje bo lepše, prav tako dan.Za miren um in sproščenost je kot nalašč lila. Kaj pa zelena pistacija? Primerna je za ljubitelje narave, daje pozitivno energijo, umirja in sprošča. Subtilna nežno rumena je prava izbira za srečne vibracije. Zaradi nje bo prostor svetlejši, bolj srečen in vesel, poln sonca. Barva, ki v vaš dom vnese šarm, je svetlo modra, barva miru, umirjenega uma, obenem pa boste z njeno pomočjo bolj energični in produktivni.