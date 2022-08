Plavanje je odlična rekreacija tudi za kužke

Plavanje ni le zabavna in prijetna osvežitev, je tudi odlična oblika rekreacije za pasjega ljubljenčka, ki bo vodo skoraj zagotovo vzljubil že v obdobju mladiča. Kar je naravnost odlično, kajti plavanje se uvršča med najkakovostnejše vrste vadbe, ki pa je koristna predvsem pri starejših in čezmerno težkih psih.

Najprej krajši intervali

Ti tako učinkovito in tako rekoč brez možnosti poškodbe ohranjajo telesno pripravljenost še v jeseni življenja, po potrebi pa tudi odpravijo kakšen odvečen kilogram. Plavanje je po posvetu z veterinarjem primerno tudi za pse, ki okrevajo po poškodbah ali posegih, prav vsi pa si tako krepijo mišice, varujejo sklepe, izboljšujejo kondicijo ter gibčnost in skrbijo za srce in ožilje. Skratka, plavanje je trening za celotno telo, obenem pa je zabavno in velika večina psov v njem uživa.

Z jopičem bo kuža varen, mi pa mirni. FOTO: Fongleon356/Getty Images

Pri tem ima seveda ključno vlogo gospodar, ki mora poskrbeti za varno okolje ter psu pomagati pri prvih zaveslajih. Začnemo vedno v mirni in plitvi vodi ter opazujemo pasje odzive na vodo. Pri neizkušenih ali slabših plavalcih je izjemno pomemben rešilni jopič z ročajem na predelu hrbta, ki se lahko izkaže za zelo dragocenega, če se pes nenadoma prestraši ali omaga.

Rešilni jopič je priporočljiv za vse!

Na začetku naj bodo plavalni intervali krajši, glede na njegovo vedenje pa lastnik oceni, ali je kuža še kos vodi ali je primernejši počitek. Nekateri bodo uživali samo v hoji po plitki vodi, sčasoma pa se bodo morda opogumili in zaplavali. Morda celo stekli za igračo in jo med čofotanjem prinesli v gobčku na obalo!

Vsekakor smo pozorni na počutje svojega plavalca (kajti sam ne pozna zmernosti) in pravočasno opredelimo čas počitka. Če s psom plavamo v poletnem času, smo pozorni tudi na oddih v senci in zadostno pitje vode. Po kopanju, sploh če je kuža čofotal v morski vodi, ga oprhamo s sladko vodo in mu temeljito očistimo ter posušimo ušesa.

Vsaj dve uri pred plavanjem ga ne hranimo in mu tako prizanesemo z morebitno slabostjo. Nekaterim pasmam je plavanje pisano na kožo, a privadijo se ga lahko tako rekoč vse, tudi tiste s krajšimi nogami in smrčki. Te potrebujejo nekaj več vztrajnosti in podpore, a zaveslaje lahko usvoji prav vsak. Za spodbudo je vsekakor naša družba v vodi, pa morda še kakšna igrača; pohvala in nagrada po kopanju naj ne uideta!

Plavanje je primerno tudi po poškodbah in posegih.

Če pa se psu voda očitno upira, se velja posvetovati s strokovnjakom; morda ima slabo izkušnjo z vodo, za katero ne vemo, in da se mu ne bi plavanje povsem zamerilo, se raje pravočasno pozanimajmo o možnosti tečaja. S silo ne bomo dosegli ničesar!