Plastenke lahko rešijo rastline

Zalivanje rastlin, naj bo okrasnih ali zelenjavnih, je poleti nepogrešljivo opravilo. Kadar sonce močno greje, ga je priporočljivo izvajati vsak dan. Na žalost za delo včasih zmanjka časa, sploh pa se zaplete tedaj, ko gremo na dopust.

Uporabimo tiste iz trše plastike, da se pod pritiski vode, zemlje ter vplivom vročega sonca ne bi poškodovale.

V obeh primerih so rešitev preprosti namakalni sistemi, za izdelavo katerih potrebujemo le plastenke: za velike rastline večje, za male manjše, uporabne so na zelenjavnem in okrasnem vrtu, dobrodošle pri lončnicah, dobro je uporabiti tiste iz trše plastike, da se pod pritiski vode, zemlje ter vpliva vročega sonca ne bi zvile ali drugače poškodovale.

Plastenke so dobrodošli pripomočki za zalivanje rastlin. FOTO: Alikaj2582, Getty Images

Prvi in morda tudi najbolj znan način zalivanja s pomočjo plastenke je tale: plastenki odrežemo dno in jo z vratom navzdol zapičimo ob rastlino (paradižnike, paprike, bučke, kumare …), v plastenko pa vlijemo vodo. Pri tem je treba paziti, da voda iz tako izdelanega namakalnega sistema ne bi odtekala prehitro in ne prepočasi. Izkušnje bodo pokazale, kako močno je treba plastenko poriniti v zemljo, za enakomerno odtekanje vode pa lahko v odprtino za pokrovček porinemo prepustno tkanino, po zaslugi katere bo tekočina počasi, vendar ne prepočasi iztekala v zemljo.

Naluknjana plastenka

Plastenko lahko tudi povsem zakopljemo v zemljo – ta način je primeren za lončnice, ki so posajene v večjo posodo: v pollitrsko plastenko naredimo več luknjic, jo napolnimo z vodo, zapremo s pokrovčkom in zakopljemo ob rastlino. Voda bo počasi iztekala skozi luknjice in poskrbela, da bo zemlja vselej ravno prav vlažna.

Pazimo le, da voda iz tako izdelanega namakalnega sistema ne odteka prehitro ali prepočasi.

Voda lahko na zemljo tudi kaplja. FOTO: Glebchik, Getty Images

Druga primerna oblika zalivalnega sistema za lončnice je podobna, le da v tem primeru ne naluknjamo cele plastenke, ampak le pokrovček, skozi katerega bo voda počasi odtekala v zemljo in zalivala rastline. V tem primeru v zemljo zapičimo le vrat. Še ena različica obstaja: plastenko večkrat naluknjamo, do treh četrtin z dnom naprej zakopljemo v zemljo, v vrat, ki gleda ven, pa vlijemo vodo; enostavno jo dolijemo vsakokrat, ko je zmanjka.

Zadnji način zalivanja: plastenko, napolnjeno z vodo, naluknjamo in obesimo nad rastline. Voda, ki bo počasi kapljala iz nje, bo stalno dovajala vlago, je pa res, da je treba biti previden pri rastlinah, ki so občutljive za mokre liste. V tem primeru naj bo plastenka nameščena tako, da voda ne bo kapljala neposredno na rastline, temveč na zemljo.