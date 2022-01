Planiški poleti v Dubaju

V poslovnem središču slovenskega paviljona v Dubaju so v izvedbi Slovenske turistične organizacije (STO) pripravili poslovno delavnico za predstavitev slovenskega turizma s poudarkom na alpski Sloveniji, ki je prva v nizu predstavitev slovenskih turističnih makrodestinacij.

Plečnikove jaslice na razstavi v Dubaju

Do konca svetovne razstave se bodo obiskovalci paviljona seznanili še s ponudbo doživetij v Ljubljani in osrednji Sloveniji, mediteranski, kraški ter termalno panonski Sloveniji. Vsak mesec bo v znamenju ene od slovenskih turističnih makrodestinacij s projekcijami, animacijami v živo in različnimi točkami dotika, namenjenimi obiskovalcem slovenskega paviljona.

Gostje iz Združenih arabskih emiratov veliko zapravijo.

Ilona Stermecki, mag. mark. in prod., v. d. direktorice Slovenske turistične organizacije (STO), o predstavitvi slovenskega turizma na Expo 2020 Dubaj poudarja: »Svetovna razstava je odlična priložnost, da potencialnim gostom iz Združenih arabskih emiratov (ZAE), za katere je značilna visoka potrošnja na destinaciji, predstavimo Slovenijo kot varno, butično in zeleno turistično destinacijo z raznoliko ponudbo ter številnimi možnostmi edinstvenih doživetij za zahtevnejše goste. S ciljem krepitve odnosov s poslovnimi partnerji in iskanja novih priložnosti za povečanje števila turističnih prihodov iz ZAE in širše regije bo STO v sklopu predstavitev posameznih destinacij v času trajanja razstave Expo za strokovno javnost in medije izvedla štiri workshope oziroma delavnice slovenskega turizma. Za povečanje turističnih tokov med državama je izjemnega pomena tudi redna letalska linija prevoznika Flydubai, ki od septembra letos trikrat na teden povezuje Ljubljano in Dubaj.«

Vsak mesec bo v znamenju ene od slovenskih turističnih makrodestinacij.

Kot prva med makrodestinacijami se je v slovenskem paviljonu v mesecu decembru z animacijskim programom predstavila alpska Slovenija. Obiskovalci so lahko z uporabo 3D-očal v navidezni resničnosti doživeli edinstveno izkušnjo simulacije smučarskih poletov na planiški velikanki.

Hrabroslav Perger iz istoimenskega medičarstva in lectarstva je razveselil obiskovalce slovenskega paviljona. Fotografije: arhiv Expo 2020

Predstavitev alpske destinacije so sklenili z delavnico slovenskega turizma, ki je bila 21. decembra v poslovnem središču našega paviljona v Dubaju. Klemen Langus, direktor Turizma Bohinj in koordinator predstavitve makrodestinacije alpska Slovenija na Expo Dubaj, je zbranim poslovnim partnerjem predstavil naravne in kulturne značilnosti ter turistično ponudbo regije, ki sega vse od Julijskih Alp prek Kamniško-Savinjskih Alp do Pohorja. Na predstavitvi je posebej omenil pomen trajnostnega razvoja turizma.