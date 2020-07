Pižama v zamrzovalniku

Zamrznjena plastenka vode nam je v vročih dneh lahko v veliko pomoč. FOTO: Qwart/Getty Images

Letošnje poletje nas sicer še ni obdarilo z daljšimi vročimi obdobji, a v mansardnih stanovanjih in hišah s slabšo izolacijo je dovolj že dan ali dva in prostor postane zadušljiv in soparen. Da bi ga ohladili, pa ne potrebujemo nujno klime, bivanje si lahko naredimo veliko bolj znosno z upoštevanjem nekaj preprostih pravil, ventilatorjem in zamrzovalnikom.Med prvimi pravili, ki jih je dobro upoštevati, ko naraste temperatura, je, da je še dodatno ne višamo sami. To pomeni, da za dan ali dva pozabimo na kuhanje in peko. Tisti, ki v gospodinjstvu skrbijo za pripravo obrokov, bodo tega najbrž veseli, hvaležni pa bodo tudi drugi, ki jim bo zaradi tega manj vroče. Solate so odlična izbira za poletne obroke, vanje pa lahko namešamo skorajda vse, kar najdemo na vrtu ali v hladilniku. Drugo pravilo se glasi, da v prostore ne spuščamo zunanje toplote. Zračimo torej pozno zvečer, še bolje zgodaj zjutraj, ko je zrak prijetno hladen, čez dan pa poskrbimo, da so rolete ali žaluzije spuščene in zavese zagrnjene. Svetloba namreč pomeni toploto, manj kot bo v stanovanje prišlo prve, manj bo tudi druge.Poskrbimo, da smo oblečeni v lahka oblačila iz naravnih materialov, posteljnino pa poleti uporabljamo le bombažno. Naj se sliši še tako nenavadno, da bomo legli v prijetno hladno posteljo, poskrbimo tako, da posteljnino za približno pol ure zamrznemo. Če je zamrzovalnik premajhen, pa vanj za enak čas zapremo pižamo. Hitro se bomo ohladili tudi, če notranjo stran zapestij za nekaj sekund postavimo pod curek hladne vode ali pa si na zatilje položimo krpo, ki smo jo namočili v hladni vodi. Izbrskamo dve litrski plastenki, ju napolnimo z vodo in zamrznemo. Ko se voda spremeni v led, položimo plastenki vsako pod eno stopalo in vročina bo hitro izginila. Ko smo ravno pri zamrznjenih plastenkah: učinkovita metoda hlajenja manjših prostorov je tudi ta, da plastenki ali posodo z ledom postavimo pred ventilator. Ta bo hladen zrak, ki bo puhtel od njiju, hitreje razporedil po prostoru. Ventilator bo delo olajšal tudi pri večernem oziroma jutranjem zračenju. Če prepiha drugače ne moremo ustvariti, nasproti odprtega okna postavimo ventilator, lahko ga postavimo tudi neposredno pred odprto okno, a s hrbtno stranjo obrnjenega ven, da bo hladen zrak hitreje prišel v prostor. In seveda ne pozabimo na pitje zadostne količine vode.