Pivo in cvetje dobi konkurenco

Šest potrebnih surovin za pivo Foto: Primož Hieng

Letošnja novost je akcija Žalec časti

Temno in svetlo pivo kukec bodo pili v Ameriki. Foto: Bina Plaznik

Od petka, 6. avgusta, do nedelje, 8. avgusta, načrtujejo Kriglfest

Izjemna turistična zanimivost Foto: Primož Hieng

Na Zavodu za kulturo, šport in turizem Žalec (ZKŠT), ki upravlja Fontano piv Zeleno zlato in blagovno znamko Kukec, savinjsko pivo, so sporočili, da so v ZDA odposlali prvo večjo dobavo piva, ki ga varijo na žalskem Inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, poleg tega tudi vrčke za pivo.Kot so v sporočilu za medije zapisali na Zavodu za kulturo, šport in turizem Žalec, so razmišljali, kako nenaklonjenim časom za potovanje navkljub približati slovensko pivo in fontano piv ljudem po svetu.S pomočjo gospodarske diplomacije in slovenske ambasade v ZDA so v petek, 23. julija, odposlali prvo večjo pošiljko piva in vrčkov v ZDA, in sicer v Washington in Cleveland. »Zavedamo se, da zaradi epidemioloških razmer ameriški obiskovalci verjetno še nekaj časa ne bodo v gručah drli v Žalec, vendar pa je treba prav zdaj vzpostavljati nove povezave in krepiti blagovno znamko,« poudarjajo v ZKŠT Žalec.Fontana piv, ki letos deluje od aprila, je priljubljena točka obiskovalcev iz vse Slovenije. Vrhunska craft piva, ki jih vsak mesec menjajo, pa so vedno znova dober razlog za degustacijo. Na šestih pipah so tudi nagrajena piva prireditve Naj piva Slovenije 2021, ki je konec junija potekala pri fontani.Letošnja novost je akcija Žalec časti. Z njo nagovarjajo obiskovalce, naj obiščejo žalsko turistično transverzalo, to je 12 zanimivih turističnih točk, in v lični zloženki zberejo vsaj štiri žige. Raziskovanje in zbiranje žigov bo pri fontani piv nagrajeno s steklenico piva kukec. Pregovorno bogata jesen pa bo v Žalcu častila ne samo pivo, temveč tudi tako pogrešano kulturo, konkretno gledališke igre.»Na ZKŠT Žalec zaključujemo tudi priprave na prireditev Kriglfest, ki bo popestrila prvi avgustovski konec tedna,« pravijo v središču slovenskega hmeljarstva. »Tudi v Žalcu vsako leto praznujejo svetovni dan piva, in sicer že od leta 2007. Od prvega praznovanja ki je bilo v majhnem kraju na zahodu ZDA, je prerasel v mednarodni dogodek, ki se mu vsako leto pridruži več držav. Seveda dan zaznamujemo tudi v Žalcu, ob prvi fontani piva na svetu. Letos bo dogodek, ki smo ga poimenovali Kriglfest, trajal od petka, 6. avgusta, do nedelje, 8. avgusta, in bo ponujal nekaj za vsakogar: glasbo, pijačo, zabavo, igro, nastop čarodeja in tržnico piv, v večernih urah pa nastope najrazličnejših glasbenih skupin.«V mestnem parku v Žalcu so v začetku septembra 2016 odprli nenavaden objekt, ki je še pred začetkom gradnje sprl občinske svetnike, zbirali so celo podpise proti žalski novosti, danes pa je Fontana piv Zeleno zlato še kaj več kot zgodba o uspehu. Prva tovrstna turistična zanimivost na svetu je poklon hmeljarski in pivovarski dediščini Spodnje Savinjske doline, hkrati pa bogati turistično ponudbo Žalca in ozavešča o kulturi pitja piva. V neposredni bližini je še Ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva Slovenije.Žalec je še danes središče hmeljarstva v naši državi. Slovenija je tudi peta največja proizvajalka hmelja na svetu, hmelj pa je tista začimba, ki daje pivu okus in prepoznavno noto. »Obstoječo zgodovino smo želeli povezati s sedanjostjo in postaviti temelje zanimive turistične zgodbe za prihodnost. Rezultat vseh teh dejavnikov je Fontana Zeleno zlato,« so sklenili na Zavodu za kulturo, šport in turizem Žalec.