Pisarna na kavču

Njegovo veličanstvo stol

Pretegnite se

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Med delom čim večkrat stopimo od mize in se sprehodimo, tudi med telefonskim pogovorom.

Morda se zdi, da bomo krajši čas lahko delali tudi v improviziranih razmerah, na primer v dnevni sobi s prenosnim računalnikom na kolenih in s povezavo do svetovnega spleta. Morda bo šlo nekaj dni ali kakšno uro ali dve na dan, da pregledamo elektronsko pošto, uredimo nekaj dokumentov in podobno, a za resno in redno delo potrebujemo urejen prostor. To pomeni najmanj dovolj veliko delovno površino oziroma mizo in udoben stol. Lahko ju postavimo kamor koli v stanovanju, kjer je pač prostor, a če bo delo od doma postalo stalnica, poiščemo kotiček, ki bo kar se da miren in osvetljen. Mnogi seveda nimajo posebnega prostora, kjer bi lahko uredili pisarno, zato se je treba znajti drugače.Morda najdemo prostor v kotu dnevne sobe, pod stopniščem, v sili tudi v spalnici ali celo v kleti, če je ustrezno urejena, ima okno in je prostor ogrevan. Če je možno, pisalno mizo postavimo tako, da bo svetloba nanjo padala s strani, za desničarje z leve, za levičarje z desne. Da si ne delamo sence. Če naravne svetlobe ni dovolj in seveda za večerno delo poskrbimo za ustrezno razsvetljavo.Eden pomembnejših, če ne najpomembnejši element delovnega kotička je stol, za katerega je vredno seči globlje v žep. Sicer se zdi privlačno, da bi med delom ležali na kavču ali celo v postelji ali se udobno zleknili v naslanjač, a tudi to so zgolj kratkoročne in nič kaj udobne rešitve. Za dolgotrajno delo za računalnikom moramo sedeti pokončno, na kakovostnem stolu, drugače bo trpela hrbtenica. Zvita rešitev, ki nas prisili v dobro držo, so velike napihljive žoge, ki se uporabljajo tudi za telovadbo. Taka žoga je tudi bistveno cenejša od kakovostnega pisarniškega stola. Poskrbimo še, da bo delovni prostor vselej urejen, zato namestimo police, regale ali predalnike, dokumente pospravimo v fascikle ali mape. Na mizi naj bo tudi prostor za tiskalnik, ki je v večini domov, odkar se otroci šolajo od doma, postal nepogrešljiv pripomoček. Če od doma dela več družinskih članov, je organizacija prostora in dela še posebno zahtevna. Najpomembneje je, da vsakemu zagotovimo kar se da miren in dovolj velik delovni prostor.Delo od doma pa zahteva tudi druge veščine, ki so v pisarni samoumevne, v domačem okolju pa jih bomo dosegli z nekaj samodiscipline. Če imamo določen delovni čas, ko moramo biti v podjetju dosegljivi, se ga tako ali tako držimo. Če s časom lahko prosto razpolagamo po svoje in delodajalca ali naročnika zanima zgolj končni izdelek, pa je potrebna dobra organizacija, sicer se nam bo kmalu zdelo, da samo še delamo. V resnici bomo ugotovili, da med delom opravljamo še vse drugo, na primer obešamo oprano perilo, pospravljamo, prebiramo časopise, zasebno klepetamo po telefonu, kuhamo kosilo, gremo na sprehod, se ukvarjamo z otroki in podobno.Vse to je potrebno, a raje si organizirajmo čas tako, da bomo imeli za službo točno določene ure, ko ne bomo vpletali drugih opravkov. Da ne bo treba delati zvečer in čez vikend. Seveda pa nekaterim ustreza tudi tako. Poskrbimo tudi za gibanje in sprostitev med delom. Na primer, vselej ko govorimo po telefonu, vstanemo od mize, se pretegnemo in malce sprehodimo. Pozimi, ko je dan kratek, se poskusimo organizirati tako, da bomo lahko šli na sprehod čez dan, zjutraj ali zgodaj popoldne, ko je še svetlo, pa tisto uro nadoknadimo pozneje.