Pisani modeli niso muha enodnevnica

V silikonu so potice, mafini in kruh hitreje pečeni kot v navadnem pekaču, zato previdno, da česa ne prepečemo.

V prazničnem času iz mnogih kuhinj diši po domačem kruhu, piškotih, potici in drugih sladkih dobrotah. Za pripravo vseh vrst peciva potrebujemo dober pekač oziroma model, če se lotimo torte ali šarklja. Nekoč so uporabljali predvsem lončeno tovrstno posodje, pozneje kovinsko ali stekleno, najboljši pekači so, tako pravijo, iz nerjavečega jekla, nekateri so prevlečeni s teflonom ali emajlirani, podobno kot lonci.Vse dokler se niso na trgu pojavili pisani silikonski pekači, ki so se sprva morda zdeli kot modna muha enodnevnica, na katero so prisegale moderne kuharice in kuharji, a se je novotarija obdržala, saj se je izkazala kot nadvse praktična za peko različnih vrst sladic in kruha. Tudi mnogi mojstri, ki sicer prisegajo na klasiko, silikonu priznavajo nesporno kakovost, tako kar se tiče uporabe kot vzdrževanja.Je pa res, da je treba nekoliko prilagoditi način pečenja, saj se v silikonu prej spečejo in prej ohladijo, poleg tega je treba sprejeti njihov nevsakdanji videz, saj so praviloma raznolikih, živahnih barv. Marsikomu se ob gumijasto mehkem materialu poraja dvom, ali bo tokrat sploh uspela ali se pa se bo razlezla čez mehke robove. Strah je odveč, v silikonu lahko pečemo kruh ali peciva iz kompaktne ali rahle mase. Največkrat v njih pečemo mafine ali druge manjše kolače, za katere lahko kupimo prav čedne modelčke vseh mogočih oblik. Izkušeni vedo povedati, da se dobro speče tudi potica in celo kruh.Med nesporne prednosti silikona spada gotovo ta, da se testo nanj ne prime, čeprav pekača oziroma modela nismo namastili ali obložili s peki papirjem. Prav tako pečeno pecivo zlahka spravimo iz pekača, ne da bi ga poškodovali. Tudi skrb, da silikon ne prenese visokih temperatur kot preostali materiali, je odveč, če upoštevamo navodila proizvajalca o dovoljeni temperaturi, ki ji je lahko izpostavljen. Ne gre zanemariti dejstva, da je silikon zelo lahko pomiti, dovolj bo že mehka krpa in topla voda, ne bo pa narobe, če ga damo v pomivalni stroj.Ne bo odveč opozorilo, da ga zlahka poškodujemo z ostrim predmetom, zato je pecivo bolje vzeti iz pekača, preden ga režemo z nožem. Pa še nekaj, nikar ne pozabimo, da se tudi silikon med pečenjem segreje, zato ga ne prijemljimo z golimi rokami, ko ga jemljemo iz pečice.