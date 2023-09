Za spomladansko pisano preprogo na vrtu poskrbimo že septembra

Čeprav nas s svojimi barvitimi cvetovi in zapeljivim, četudi nekoliko močnim vonjem hijacinte zapeljujejo zgodaj spomladi, je september čas, ko je najboljše v zemljo posaditi njihove čebulice.

Hijacinta je izjemno neobčutljiva rastlina, ena redkih reči, ki jo resnično motijo, je mraz, še posebno če temperature padejo pod minus pet stopinj Celzija, bo z njo hitro konec. Sicer pa obožuje sonce, zato ji poiščemo lego, kjer bo večino dneva z njim obsijana, priporočljivo je tudi, da so tla, v katera bomo vtaknili čebulice, peščena, lahko so tudi humusna, bistveno pa je, da so dobro odcedna. Čebulice posadimo od 15 do 20 centimetrov globoko, tako bodo lažje preživele zimo in se v pomladnih mesecih razbohotile v vsej svoji lepoti.

Največji pridelovalec in izvoznik je Nizozemska. FOTO: Andrew_mayovskyy, Getty Images

Uspevajo tudi v lončkih. FOTO: Liudmila Chernetska, Getty Images

Domovina hijacint

Mnogi se odločijo hijacinte gojiti tudi v cvetličnih lončkih v zaprtih prostorih, med drugim so priljubljena dekoracija na velikonočno okrašenih mizah, tudi zato, ker simbolizirajo ponovno rojstvo. Rastline z bivanjem med štirimi stenami sicer nimajo večjih težav, jih imajo pa lahko ljudje, in sicer zaradi njihovega močnega vonja, ki mnogim ob dolgotrajni izpostavljenosti povzroča glavobol. Poleg tega je rastlina tudi izjemno strupena, najbolj čebulica, in že samo stik z rastlinskimi sokovi lahko pri bolj občutljivih povzroči alergijsko reakcijo, zato je pri sajenju priporočljiva uporaba rokavic, še posebno pa je treba biti pazljiv, če imamo pri hiši radovedne hišne ljubljenčke, ki bi lahko čebulico zamenjali za kaj užitnega.

Da nas bodo razveseljevale spomladi, jih posadimo zdaj. FOTO: Maryviolet, Getty Images

Domovina hijacint naj bi bilo vzhodno Sredozemlje, od Turčije do Sirije, trenutno pa je največji pridelovalec in tudi izvoznik teh rastlin Nizozemska. Obstaja ogromno različnih vrst in barv hijacint, več kot 2000, kar lahko s pridom izkoristimo na okrasnih gredicah ter z izbiro različnih barv ustvarimo krasne kombinacije. Ker ne zrastejo prav visoko in tudi pretirano košate niso, je hijacinte priporočljivo saditi v skupkih, tako bo končni rezultat videti kot pisana in nakodrana preproga.