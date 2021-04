Pisana majica nov hit: pobarvamo jo lahko sami

Za spiralni vzorec tkanino primemo v sredini in zavrtimo, da dobimo obliko, podobno polžji hišici. FOTO: Kvladimirv/Getty Images

Da bi podoben učinek dosegli na barvnih oblačilih (tudi v tem primeru uporabimo le tista iz naravnih materialov), potrebujemo poleg preostalih pripomočkov belilo. Kos zložimo po želji, pritrdimo z elastikami, zaščitimo tla in roke, nato pa v stekleničko z aplikatorjem nalijemo belilo in z njim namočimo tkanino. Pustimo nekaj ur, elastike odstranimo in oblačilo razgrnemo. Kjer so bile elastike in gube, bo tkanina obdržala barvo, drugje se bo razbarvala.

Narava se je že odela v pisane pomladne barve, zakaj ji ne bi sledili tudi mi? Znova postajajo modna pisana oblačila, ki jih pobarvamo sami, rezultati so čudoviti, postopek pa sila enostaven in zabaven.Potrebujemo kos oblačila, ki naj bo enobarven, najbolje bel, ter nujno iz naravnih materialov, kot so bombaž, rejon ali svila, sintetični materiali barve ne vpijajo enako dobro; za zaščito par rokavic za enkratno uporabo, če se bomo projekta lotili v hiši, še zaščitno plastično podlago, lahko večjo vrečo za smeti, za samo ustvarjanje pa nekaj elastik, barve za tekstil in plastične stekleničke z aplikatorjem, v katerih bomo barvo namešali in jo nato prenesli na tkanino.Potrebujemo še mrežasto stojalo, lahko kar rešetko iz pečice, kamor bomo položili oblačilo. Zdaj se lahko lotimo dela. Vlažno majico (lahko tudi hlače, ruta, spodnja majica, krilo, obleka ...), ki smo jo predhodno oprali, a brez uporabe mehčalca, položimo na vodoravno podlago in poravnamo, nato pa jo začnemo zvijati ali zlagati po želji, vsake toliko kakšen del ovijemo z elastiko. Za spiralni vzorec denimo z dvema prstoma primemo malo materiala v sredini majice in začnemo vrteti, dokler se majica ne dobi oblike polžje hišice, nato jo ovijemo z več elastikami. Lahko jo tudi zložimo v harmoniko in na več delih okrog nje ovijemo elastike, izberemo pa lahko čisto svoj način.Ko je oblačilo zvito in ovito, se lotimo barvanja. Najbolje bo, če to počnemo zunaj, na travniku, sicer tla zavarujemo s plastično plahto, in si nataknemo rokavice. Nato po navodilih proizvajalca v plastenki z aplikatorjem namešamo barvo. Lahko je samo ena, lahko pa na majici ustvarimo mavrico. Zvito majico položimo na rešetko in se lotimo barvanja. Barvo nabrizgamo na dele, ki jih želimo pobarvati, nato postopek ponovimo še z druge strani.Ko smo z rezultatom zadovoljni, majico položimo v plastično vrečko z zapiralom, zapremo in jo pustimo čez noč. V vrečko jo vtaknemo zato, da bo ostala vlažna, sicer se barva ne bo tako dobro vpila v vlakna in rezultat ne bo takšen, kot bi si želeli. Naslednji dan odstranimo elastike, majico raztegnemo in občudujemo svoje delo. Zdaj jo le še speremo pod tekočo vodo in nato še kot običajno v pralnem stroju.