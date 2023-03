Piratstvo avtomobilske programske opreme

Marsikateri lastnik avtomobil prilagodi z različnimi dodatki ali navijanjem zmogljivosti motorja čez tiste, ki si jih je zamislil proizvajalec. V digitalni dobi pa se srečujemo z novim pojavom: za nekatere v vozilo že vgrajene funkcionalnosti je treba doplačati, bodisi enkratno bodisi v obliki naročnine. Svojo nišo so tu našli hekerji, ki dostop odklenejo in omogočijo uporabo tudi brez plačila proizvajalcu.

Programske nadgradnje

Najbrž ni bila čisto prva, zagotovo pa je to obliko prodaje dodatne funkcionalnosti v množično prodajan avtomobil najprej prinesla Tesla. Programsko so, denimo, omejili zmogljivost baterije in jo povečali ob doplačilu, kasneje pa kar z nadgradnjo določenih modelov na daljavo. Podobno se je dogajalo z zmogljivostjo samega avtomobila oziroma njegovimi pospeški.

Pomoč hekerjev lahko postane tudi težava.

Kot poročajo nemški spletni mediji, se je zdaj ta praksa razširila še med druge znamke. Boljše pospeške v Mercedesovih električnih modelih EQ je mogoče dokupiti z naročnino, pri BMW pa so naredili celo korak naprej: s plačilom naročnine pridobite možnost gretja sedežev. Odklenejo vam jo seveda na daljavo, kar pomeni, da ste vse potrebno za topel sedež kupili že z avtomobilom (a očitno ne tudi plačali), le uporabljati tega ne morete, dokler ne sklenete naročnine.

Hekerske rešitve

Seveda se je na trgu pojavila rešitev, ki obide prodajalce avtomobilov in uporabniku odklene dostop do funkcionalnosti brez naročnine, zato pa z enkratnim plačilom hekerju. Gre za novo obliko piratiziranja vsebine, pri čemer pa bode v oči, da uporabnik tako pride do funkcionalnosti, ki jo je z avtomobilom pravzaprav že dobil, le dostop do nje so mu preprečili.

Kdo tu ravna etično in kdo ne, ne bomo razsojali, lahko pa opozorimo na dve z varnostjo povezani podrobnosti. Zelo verjetno bo piratsko odklenjena funkcionalnost postala nedostopna ob naslednji nadgradnji programske opreme, ki se v sodobnih avtomobilih lahko zgodi na daljavo, brez vednosti lastnika. Morda je v tem trenutku in v tem primeru manj kritična druga podrobnost, ki zadeva zaščito avtomobilskega digitalnega srca. Kot pri drugih oblikah piratstva ne moremo govoriti o vdoru v sistem, hekerski ključ samo odklene nevidna vrata, medtem ko v samo funkcionalnost ne posega.

Pandorina skrinjica

Bolj nas lahko skrbi dejstvo, da so hekerji, ki prodajajo te ključe, sposobni marsikaterega drugega posega v digitalno drobovje avtomobila in njegov infozabavni sistem. In tu sploh ne gre za mularijo, ki se priklopi na daljavo, pač pa to počnejo v specializiranih podjetjih, kjer zagotovo dobro vedo, da so njihova dejanja lahko tudi nezakonita. V ta okvir, denimo, sodita odstranitev prikaza opozoril in uporaba videopredvajalnika med vožnjo. Ko jih povprašajo, česa vsega so sposobni, odgovarjajo, da vsega, kar si lastnik avtomobila zaželi.

Vse to odpira pandorino skrinjico, imenovano lastništvo digitalnih podatkov v avtomobilu, in vprašanje dejanske zaščite uporabnika, ki očitno ne more biti nikoli prepričan, da v omrežju avtomobila ni nekdo pustil odtisa, ki mu bo v nekem trenutku preprečil, da bi zavil ali zaviral. Piratstvo vgrajene funkcionalnosti je ob teh nedorečenostih še najmanj škodljiva dejavnost.