Peugeot in panoramski i-cockpit: z njim bo najprej opremljen novi 3008

Peugeot je svoje videnje voznikovega prostora i-cockpit pokazal že leta 2010 s konceptom SR1, nakar ga je nekaj let pozneje uvedel pri serijskem modelu 208. Zdaj je razkril novo notranjost prihodnjih peugeotov, imenovano panoramski i-cockpit. Z njim bo najprej opremljen novi peugeot 3008, ki bo s tem dvignil kreativnost oblikovanja, užitke v vožnji in električne zmogljivosti; avto bo predstavljen septembra.

Novi panoramski i-cockpit se postavlja s povsem novo arhitekturno zgradbo, saj je panoramski zaslon nameščen visoko na armaturni plošči. Prinaša 21-palčni ukrivljeni zaslon, ki združuje funkcije merilnikov in drugih infozabavnih vsebin. Na osrednjem delu armaturne plošče so nameščene po meri nastavljive tipke na dotik i-toggles, ki si jih lahko uporabnik individualno nastavi za hitri dostop do desetih najljubših funkcij. Novi kompaktni volan je prav tako opremljen s stikali na dotik. Sredinska konzola je odprta in izčiščena, tako da ponuja še več prostora za shranjevanje in brezžično polnjenje pametnega telefona. To je bilo omogočeno tudi zaradi premika stikala samodejnega menjalnika na armaturno ploščo, in sicer je odslej na desni strani volana, tik ob gumbu stop/start.