Peugeot e-208: več moči in dosega

Električni peugeot e-208 bo naslednje leto doživel še eno pomembno nadgradnjo. Po prvi optimizaciji konec lanskega leta, ki mu je povečala doseg za 6,5 odstotka oziroma 22 kilometrov, bo peugeot e-208 v letu 2023 dobil motor novega peugeota e-308.

Najvišja moč malega peugeota bo tako zrasla za 15 odstotkov oziroma s 100 kW/136 KM na 115 kW/156 KM, navor bo znašal 260 Nm, hkrati pa bo povprečna poraba padla na komaj 12 kWh/100 km. Novi e-208 bo prejel tudi novo baterijo s kapaciteto 51 kWh, s katero naj bi imel kar 400 kilometrov dosega.

Od lansiranja naprej in po dveh zaporednih nadgradnjah je peugeot e-208 pridobil že za 17,65 odstotka več dosega in se ponaša s 15 odstotki nižjo porabo. V prvi fazi optimizacije je bila upoštevana cela vrsta ukrepov, ki bodo prisotni tudi pri novem e-208.

Avto je dobil novo toplotno črpalko, ki poveča energetsko učinkovitost ogrevanja in klimatske naprave, komplet pnevmatik razreda A+, ki zagotavljajo manjšo porabo energije, in novo prestavno razmerje reduktorja, ki optimalno poveča doseg med vožnjo zunaj mesta in po avtocesti. Peugeot e-208 se po številu prodanih enot uvršča v sam vrh segmenta B električnih vozil v Evropi.