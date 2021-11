Petnajst avtomobilov, a zmagal bo le eden

Bralke in bralci Slovenskih novic lahko tudi letos glasujete za svojega izbranca med novimi modeli avtomobilov. V izboru, ki letos poteka že tridesetič, sodelujemo mediji Motorevija AMZS, Delo in Slovenske novice, Dnevnik in Nedeljski dnevnik, Večer, Evo, Avto magazin, Val 202 in TV-oddaja Avtomobilnost, spletni portal Planet Siol.net ter avtomobilski blog Komotar minuta. Epidemija koronavirusa je prinesla celo vrsto prej nepredstavljivih težav, denimo krizo s polprevodniki. Nekatere novosti so zato (spet) prestavljene na naslednje leto, a kljub temu tudi letos ne manjka zanimivih avtomobilov.

Že znana pravila

Kdor je že kdaj spremljal izbor slovenskega avta leta, ve, da se bo v finale uvrstilo pet modelov, ki bodo dobili največ podpore bralcev in bralk, gledalcev in gledalk ter in poslušalcev in poslušalk. Tisti avto, ki bo dobil največ glasov, bo šel v finale s šestimi točkami, drugi prejme štiri točke, tretji tri, četrti dve in peti eno točko. Po enakem principu bomo finaliste januarja prihodnje leto ocenili še novinarji in zmagovalec, ki bo prejel največ točk, bo razglašen za slovenski avto leta 2022.

glasovnica FOTO: Slovenski Avto Leta

Glasovnice s svojim kandidatom za avto leta tako pošljite na naš novi naslov Slovenske novice, Likozarjeva ulica 1, 1000 Ljubljana, s pripisom Obrati. Upoštevali bomo vse, ki jih bomo prejeli do vključno 30. novembra 2021; fotokopirane pa bomo izločili. Glasovati je mogoče tudi prek spletne strani Slovenskih novic slovenskenovice.si/avtoleta, in to največ enkrat na teden. Danes objavljamo četrto glasovnico za slovenski avto leta 2022, v prihodnjih tednih bomo objavili še dve.

Izbirate lahko med 15 avtomobili, ki so kot običajno zelo raznoliki, tako manjši kot večji, masovni in prestižni, električni in na fosilna goriva.