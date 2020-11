Petim turističnim ponudnikom znak kakovosti TNP (FOTO)

Eco Chalet Astra Montana je prejemnik več priznanj.

Kamp Korita je eden od prejemnikov znaka kakovosti TNP.

Certifikacijski sistem se bo nadgrajeval tudi na druga področja.

Certifikat Znak kakovosti Triglavskega narodnega parka je namenjen lokalnim deležnikom, ki si s svojimi izdelki in storitvami prizadevajo za visoko kakovost in trajnostne pristope po načelih in vrednotah narodnega parka. Letošnji dobitniki znaka kakovosti so turistični ponudniki, ki so vključeni tudi v Zeleno shemo slovenskega turizma.Letošnji prejemniki znaka kakovosti Triglavskega narodnega parka so: Apartmajske hiške Alpik iz Ukanca ob Bohinjskem jezeru, Kamp Korita v vasi Soča, Eco Chalet Astra Montana iz Poljubinja pri Tolminu, Eco Kamp Koren iz Kobarida in Kamp Danica iz Bohinjske Bistrice. Doslej so prejeli tudi druga priznanja, na primer Eco Chalet Astra Montana je ponosna prejemnica okoljskega certifikata Eko Marjetica in članica zelene sheme Slovenia Green. Kamp Koren je letos v izboru najboljših manjših avtokampov osvojil prvo mesto. Kamp Danica je pridobil kategorizacijo štirih zvezdic ter priznana okoljska certifikata Ecocamping in Slovenia Green Accommodation.Nosilci znaka kakovosti Triglavskega narodnega parka pri svojem delovanju zagotavljajo izpolnjevanje nadstandardnih zahtev s področij varstva okolja, ohranjanja narave ter ohranjanja kulturne dediščine, kar jim poleg kakovosti njihovih izdelkov in storitev zagotavlja boljšo prepoznavnost. V prihodnje se bo certifikacijski sistem postopoma nadgrajeval tudi na nekatera druga področja, npr. gastronomija, planine s predelavo mleka, osnovne šole z vzpostavljenim sistemom zero waste, planinske koče itd. »Povezoval se bo tudi z enotnim ustvarjanjem in označevanjem kolektivnih blagovnih znamk na območju Julijskih Alp,« pravijo v Triglavskem narodnem parku.»Organizirane skupne komunikacijske kampanje bodo zviševale prepoznavnost nosilcev znaka kakovosti ter izboljšale splošno ozaveščenost o pomenu varovanja okolja. Za potrebe komunikacije znaka kakovosti Triglavskega narodnega parka je v pripravi posebna spletna stran, ki bo namenjena povezavi med dejavnostmi nosilcev znaka kakovosti ter ozaveščanjem širše javnosti o pomenu trajnostnih razvojnih pristopov. Z iskanjem in zagotavljanjem novih finančnih virov za skupne razvojne projekte mora postati okoljsko vzdržno povezovanje na območju Julijskih Alp temelj za uspešno zeleno ekonomijo.«