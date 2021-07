Pet skrivnosti učinkovitega pranja perila

Obremenitev pralnega stroja

Osebje v hotelih s petimi zvezdicami pozna vse skrivnosti pranja perila, ki obljubljajo najboljše rezultate. Poglejte pet takšnih, ki bodo do popolne čistoče pomagale tudi vam.Idealno je, da pralni stroj napolnite do 80 odstotkov. Prenatrpan boben namreč onemogoča temeljito pranje perila.Za optimalno dezinfekcijo naj bi temperatura vode med pranjem znašala vsaj 60 stopinj Celzija, vsekakor pa ne sme biti nižja od 40.Izberite prašek, ki je predpisan za pranje perila: v prahu za belo, tekočega za pisano perilo, namesto mehčalca pa uporabljajte alkoholni kis.Madeži pogosto kazijo perilo, zato je dobro vedeti, kako jim napovedati bitko:Če je le mogoče, perilo sušite zunaj, najboljše na zračnem mestu v senci. Na soncu sušena oblačila rada postanejo trda. Če brez sušilnega stoja ne gre, med perilo dodajte dve teniški žogici.da bi podaljšali življenjsko dobo pralnega stroja, vsaj enkrat na mesec poženite praznega pri najvišji temperaturi in vanj zlijte skodelico alkoholnega kisa, ki bo raztopil vse obloge, nastale iz ostankov detergenta, umazanije in vodnega kamna.