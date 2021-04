Pet predmetov doma, ki bi jih morali vsak dan razkužiti

Ste se kdaj vprašali, na katerih predmetih se doma nahaja največ bakterij? Seznam vas bo morda presenetil, kajti med tistimi, ki bo jih morali vsak dan razkuževati, so tudi takšni, ki jih na temu seznamu res ne bi pričakovali. Spužvasta gobica V njeni notranjosti se lahko nahaja tudi več kot 300 različnih vrst bakterij. Da bo bili pred njimi varni, gobico tedensko nadomeščajte z novo, v vmesnem obdobju pa jo prekuhavajte v mešanici kisa in vode ali dodobra segrejte v mikrovalovki. Korito Kuhinjsko korito prav tako nudi veliko kotičkov, na katerih se hitro pretirano namnožijo bakterije. Te se največkrat nahajajo tik ob pipi ter ob odtokih, zato je te treba redno in dosledno čistiti ter tudi razkuževati. Mobilni telefon Na površini mobilnega telefona se nahaja ogromno klic. Izsledki ene od raziskav so razkrili, da je teh na povprečnem telefonu več kot na straniščni školjki. Da ne bi ogrožale zdravja, telefon redno, vsak dan očistite s sredstvom za dezinfekcijo. Deska za rezanje Ne glede na to, iz kakšnega materiala je, treba jo je redno in temeljito prati ter tudi razkuževati. Sicer se v režah nakopičene bakterije kaj lahko prenesejo na živila, ki jih režete na njej. Daljinski upravljalnik Tako kot na telefonu se tudi na njem kopiči veliko bakterij, ki se tja prenašajo z rok uporabnikov. Da ne bi ogrozile zdravja, ga vsak dan očistite z alkoholom in vato ali z drugim sredstvom za dezinfekcijo.

