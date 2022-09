Pet pravil opremljanja

Tako kot povsod drugje v življenju imajo tudi z vidika notranje opreme največji učinek malenkosti, ki so na prvi pogled neopazne in nepomembne, a na koncu vzdušju doma zagotovijo tisto, kar si želi domala vsak: toplino, domačnost ter hkrati pridih razkošja. Če torej na novo opremljate ali bi radi domovanju pričarati svežino in vas čaka prenova, pri dekoraciji upoštevajte pet preprostih, do denarnice prijaznih, vendar učinkovitih napotkov.

Prava velikost in pravo število

Umetniška dela, ki krasijo police ali stene, so vedno dobrodošel element notranje opreme. Pri krašenju doma z njimi je treba upoštevati velikost, pri kateri velja, da je večje vedno boljše od manjšega. V tem primeru je dovolj en dekorativni element, ki naj bo na vidnem mestu: veliko umetniško delo, pa naj bo slika, vaza ali kar koli drugega, naj bo umeščeno tako, da bo vidno od vhodnih vrat, ki vodijo v prostor, denimo na koncu hodnika. Če to ni mogoče, naj bo na največji steni prostora.

Kadar dekorirate z manjšimi predmeti, slikami, fotografijami, vazami ali skulpturami, je treba imeti v mislih, da so ti sami po sebi neopazni ter ne pridejo do izraza. Zato jih je bolje razvrščati v skupine. Idealni števili, ki takšno skupino tvorita, sta tri ali pet.

Ne bojte se vzorcev

Jesensko in zimsko sivino, ki sta pred vrati, razbijte z vzorci dekorativnih tkanin. Teh se nikar ne ustrašite, saj prostor poživijo in mu pričarajo posebno dinamiko. Če niste najbolj naklonjeni pisanim stenam, zavesam ali preprogam, si omislite samo blazine na kavču v živahnih barvnih vzorcih. Učinek bo vsekakor dobrodošel.

Manjše elemente razvrščajte v skupine po tri ali pet. FOTO: Ablokhin/Getty Images

Nobenega dvoma ni, da sobne rastline dvigajo kakovost bivanja. Ne samo zato, ker so lepe na pogled in pričarajo občutek narave, temveč tudi, ker čistijo, vlažijo zrak ter v prostor sproščajo kisik. Zato jim namenite nekaj prostora na že obstoječih policah, v prostor umestite nove ali si priskrbite sobne rastline v velikih loncih in jih postavite na tla.

Manj je več

Še zadnji napotek, ki ga je treba upoštevati in se glasi: manj je več. Nikoli ne pretiravajte z detajli, pa naj bodo to fotografije, slike, skulpture, vaze ali drugi dekorativni predmeti. Če imate množico lepih posnetkov, jih na steno obesite največ pet. Če je stena velika, tvorite več skupin po največ pet elementov.

Tudi z velikostjo pohištva in količino kosov ne pretiravajte. Če imate pogosto obiske, si raje priskrbite dodatna sedišča, ki jih lahko hitro namestite in nato pospravite, da ne bi z velikimi kosi ali s preveč pohištva prenatrpali prostorov.