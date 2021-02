Pet največjih zmot o dezinfekciji

Sredstva za razkuževanje so že lanskega marca preplavila tržišča in ljudje pridno posegajo po njih ter z njimi čistijo domove. Vse lepo in prav, a da bi tovrstna zaščita res učinkovala, je dobro poznati z razkuževanjem najpogosteje povezane mite. Sredstva na rastlinski osnovi niso učinkovita Čeprav dvomite o učinkovitosti naravnih razkužil, je dvom odveč. Strokovnjaki pravijo, da je vsako sredstvo, ki je označeno kot razkužilo, enako učinkovito ne glede na sestavo. Razkužila delujejo takoj Nevaren mit, zaradi katerega mnogi površine poškropijo s sredstvom in jih takoj obrišejo. S tem razkužila naloge ne opravijo temeljito. Kajti vsa tovrstna sredstva potrebujejo približno 10 minut, da pomorijo bakterije in viruse na površinah.​ Razkužujejo tudi običajna čistila Ni res! Običajna čistila pri odstranjevanju virusov in bakterij niso učinkovita. Res je, da površine očistijo, razkužijo pa jih ne. Kis je učinkovito razkužilo Tudi to ne bo držalo. Kis je odlično naravno čistilo, ki žal ni kos zdravje ogrožajoče mikroorganizme. Vsa razkužila so strupena Sodobne tehnologije omogočajo izdelavo nenevarnih razkužil. Tista, ki so škodljiva, pa morajo to imeti navedeno na embalaži.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: