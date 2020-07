Pet najpogostejših napak pri vzgoji orhidej

Orhideje so lončnice s čudovitimi cvetovi. Žal pa jim nekatere napake pri skrbi zanje škodujejo in zaradi njih hitro odmrejo. Katere so zanje usodne? Več rodov Obstaja več rodov družine orhidej ali kukavičevk, vsakemu pa je treba prilagoditi nego. Nekatere orhideje potrebujejo več, druge manj vlage. Tudi enaka temperatura zraka ne ustreza vsem. Najpogostejše so orhideje rodu Phalaenopsis (falenopsis), ki najbolje uspevajo pri temperaturi od 18 do 20 stopinj Celzija, v svetlem okolju in v zmerni vlažnosti. Preden se odločite za nakup orhideje, se natančno pozanimajte pravih razmerah zanjo. Napačni lončki Rod Phalaenopsis najbolje uspeva v prozornem lončku, v katerem tudi korenine lahko izvajajo fotosintezo. Korenine drugih rodov, kot sta Dendrobium (dendrobij) in Cymbidium (cimbidij), ne izvajajo fotosinteze, zato uspevajo tudi v neprozornih lončkih. Orhideje rodu Vanda lončka sploh ne potrebujejo in uspevajo v prazni vazi ali pritrjene na primerno oporo. Preveliki lončki Orhideje je treba presaditi, ko njihove korenine povsem napolnijo lonček. Pravilo je, da jih je treba presajati vsaki dve leti, saj v približno tolikšnem času iz substrata, v katerem rastejo, izčrpajo vse hranljive snovi. Pri presajanju je treba pozornost nameniti velikosti lončka. Ta ne sme biti prevelik, saj se substrat v njem ne posuši dovolj hitro in korenine lahko začno gniti. Nov lonček naj bo le nekoliko večji od starega. Preveč zalivanja Orhideje imajo občutljiv koreninski sistem, ki zaradi prevelike količine vlage hitro začne gniti. Najboljši način za zalivanje je, da lonček potopite v vodo in počakate, da odvečna iz njega odteče ter se ne zadržuje v podstavku. Vsekakor pa je treba način in pogostost zalivanja prilagoditi posamezni lončnici. Napačna svetloba Večina orhidej uspeva v svetlem okolju, vendar pa ne marajo neposredne sončne svetlobe, ki poškoduje tako liste kot tudi nežne cvetove. Zato pazite, da ne bodo izpostavljene sončnim žarkom.