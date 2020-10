Pet najbolj umazanih predmetov doma

Čeprav si dosledno umivate roke, redno in temeljito čistite stanovanje ter še drugače skrbite za higieno in zdravje, v vsakem domu obstajajo predmeti, za katere bi le težko trdili, da so snažni. Nasprotno, na njih se večinoma nahaja veliko bakterij in umazanije ter zato upravičeno sodijo med najbolj umazane. Morda boste presenečeni nad tem, kateri se nahajajo na samem vrhu seznama. Ključi Uporabljate jih vsak dan. Vedno jih imate s seboj: v žepu ali torbici, pogosto jih prijemate z rokami in doma jih odložite na poličko, v košaro ali ostanejo kar v žepu jakne ali hlač. Skratka pogosto jih uporabljate, nikoli pa najbrž še niste pomislili na to, da bi jih temeljito oprali. Posledica tega je povsem jasna in nikoli jih ne bi smeli odlagati na mesta, kjer bi lahko prišli v stik s hrano. Telefon Stalno vas spremlja. Prijemate ga z rokami, odlagate ga na različne površine in ga naslanjate ob obraz, zato se na njem kopiči nesnaga, o kateri sploh ne razmišljate. Pa bi morali in ga vsak dan temeljito očistiti. Stikala za luči Še en kotiček doma, ki se ga dotikajo vsi, le redki pa se spomnijo, da je stikala vsaj občasno treba očistiti. Samo pomislite, kaj vse je na vaših rokah tedaj, ko pridete domov in prižgete luči. Kuhinjske krpe Vedno so pri roki. Z njimi skrbite za čisto kuhinjo. Pa primerno poskrbite tudi za tekstilne pripomočke? Čeprav so na prvi pogled čisti, so prava legla bakteriji in druge umazanije, ki se nanje prenesejo že zgolj po enem brisanju površin. Zvonec na vratih Dotikajo se ga tisti, ki jih poznate, in taki, ki jih ne. Torej ni presenečenje, da se na stikalu kopiči ogromno mikrobov in nesnage, zato bi ga morali redno razkuževati. V prid higiene in zdravja.