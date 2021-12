Pet korakov do čistega doma

V prazničnem času so gostje pogostejši. Včasih so napovedani, včasih nenapovedani, včasih se najavijo zadnji hip. Pravočasno napovedani obiski zagotavljajo dovolj časa, da se tudi s pospravljanjem nanje primerno pripravite. Pri nenapovedanih ne morete storiti ničesar, pri napovedanih zadnji hip pa ste v zadregi: kako hitro urediti stanovanje, da vam ne bi bilo v sramoto? Je mogoče. S petimi koraki, za katere boste porabili deset, morda 15 minut.

Nered v kuhinji

Prvi korak: pospravite pult. Morda res nimate časa za čiščenje štedilnika, pomivanje po tleh in praznjenje pomivalnega stroja, a že čista delovna površina zagotavlja vtis urejene in organizirane kuhinje.

S pulta odstranite vse, kar je na njem, ga obrišite s čistilom, na koncu uporabite trik s pladnjem: zlatega ali srebrnega položite na pult in nanj postavite nekaj dišečih sveč (če jih nimate, lahko običajnih) ali dišečih palčk ter jih prižgite. Pladenj bo zagotovil posebno eleganco in praznični pridih.

Polepšajte kavč

Naslednji strateški element, ki mu morate nameniti pozornost, je kavč. Ta je praviloma srce vsake dnevne sobe, zato poskrbite, da bo urejen. Če imate hišnega ljubljenčka, s kavča obvezno odstranite dlake. Če ni časa za sesanje, si pomagajte z valjčkom za dlake ali vlažno gumijasto rokavico: nadenite si jo na roko in z njo polzite po površini.

Tako boste odstranili tudi druge smeti. Na sedišču lepo poravnajte odeje in okrasne blazine. Ko ste že pri kavču, na hitro pospravite mizico pred njim: vse, kar morate storiti, je, da z nje odstranite kramo in jo obrišete s čistilom, ki ste ga prej uporabili na pultu.

Skok v kopalnico

V njej mora biti čisto vsaj dvoje: straniščna školjka in umivalnik. Tega nikakor ne smete pozabiti. Preden se na vratih pojavijo gostje, brisače nadomestite s svežimi, obrišite zrcalo ter preverite, ali je na držalu dovolj toaletnega papirja. Če imate okno, prezračite kopalnico in z dišečimi svečami ali palčkami poskrbite za svežino v njej.

Dodajte sveže cvetje

Ne, ni vam treba pretiravati, a nekaj naravnih cvetov dela čudeže. Pošljite enega od članov družine v bližnjo cvetličarno ali na tržnico. Če te možnosti nimate, bo zaleglo nekaj vej bodike ali smrečja.

V skrajnem primeru na vidno mesto postavite najlepšo lončnico, po možnosti s cvetovi, običajno je to božična zvezda, morda je cvetove že odprl božični kaktus.

Pridušite svetlobo

Močna svetloba razkriva veliko preveč, zato pridušite luči in namesto močnega centralnega svetila prižgite talne in namizne svetilke, morda nekaj sveč. Občutek bo z njimi prijetnejši, vaše stanovanje pa na pogled čistejše in bolj urejeno.