Pet idej, kaj lahko storite z odsluženimi oblačili

Tekstilna industrija je s proizvedenimi 1,7 milijona ton toplogrednih plinov letno, kar je približno pet odstotkov vseh izpustov toplogrednih plinov, ena najbolj umazanih na svetu. Če so modne hiše še pred leti v povprečju ponujale potrošnikom po dve kolekciji oblačil in modnih dodatkov na leto, zadnji podatki kažejo, da so nekateri ponudniki hitre mode razširili ponudbo celo na 10 kolecij in več letno.