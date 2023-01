Pes zvezda družabnih omrežij

Družabna omrežja, kot so na primer Facebook, Instagram, Tok Tok in Youtube, so postala del našega vsakdana. Vsak dan se pojavi nov vplivnež – oseba, ki ima veliko sledilcev in lahko svojo slavo na nek način tudi trži. V zadnjih letih je slavnih postalo že kar nekaj lastnikov in njihovih psov, ki so postali priljubljeni ravno zaradi stalne prisotnosti in pogoste aktivnosti v sodobnih medijih.

Kako lahko tudi vaš pes postane zvezda družabnih omrežij, preberite na deloindom.si.