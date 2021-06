Pes se včasih praska, ker ga mučijo pršice

Včasih se kuža praska, ker so ga napadle pršice in ne bolhe. Nekatere pršice lahko napadejo tudi nas, ljudi.Pršice pri psih povzročajo razdraženost in vnetje kože. Zarijejo se v kožo, kjer se hranijo in odlagajo jajčeca, pri psih pa povzročijo hudo srbečico. Praskanje lahko vodi do ran in vnetja, ki lahko zelo bolijo. Nekatere pršice povzročajo izpadanje dlake, rdeče lise, vneto in luskasto kožo, rdečico, mastno kožo in neprijeten vonj.