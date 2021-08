Pes se je polulal v stanovanju – tako pravilno počistimo za njim

Veselje in zabava, ki jo kužki s seboj prinesejo v naš dom, seveda poplačata vse dlake, zgrizene copate in podobne nevšečnosti. Ko pa se kužek v hiši polula, moramo reagirati malce resneje. Trening odvajanja zunaj hiše bo pač treba usvojiti, luže v hiši pa dosledno in čim prej počistiti. Kako?