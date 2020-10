Pes in konj sta balzam za dušo

Lastniki psov so najbolj družabni.

Znova smo razglasili epidemijo, spet bomo veliko več časa doma ali v neposredni okolici doma. V okrnjeni družbi, v kateri pa nikakor ne smejo manjkati domače živali, če je to le mogoče. Hišni ljubljenci so se izkazali za nepogrešljive spremljevalce že spomladi, kot kaže, bomo tudi letošnjo jesen preživeli z njimi veliko več časa.Da so živalski prijatelji pravi balzam za dušo in velika tolažba pri spopadanju s stresom, smo pisali že večkrat, nova britanska raziskava pa je zajela obdobje karantene na Otoku in podrobneje analizirala človekovo počutje in njegovo povezanost s hišnimi ljubljenci. In kaj so strokovnjaki ugotovili? Pri stopnji navezanosti z lastnikom je na prvem mestu pes, ki od človeka prejme daleč največ pozornosti, sledi pa konj – a je teh ljubljencev seveda veliko manj kakor drugih, manjše rasti.Naslednje na vrsti so mačke, večne tekmice kužkov, ki so prav tako uspešno blažile občutke osamljenosti, a ne tako intenzivno kakor pes (ali konj). Psi so lastnika tudi mnogo bolj spodbujali k rekreaciji in preživljanju časa na prostem (pri lastnikih mačk se na tem področju ni pravzaprav nič spremenilo), psi so tudi učinkoviteje preganjali morebitne stiske. Lastniki psov so po izsledkih sodeč družabnejši, tudi med karanteno so tako iskali stike z drugimi lastniki psov prek spleta in si izmenjevali izkušnje, koristne informacije o veterinarskih storitvah, oblikah druženja na prostem, prehrani ...Tako psi kot mačke pa so v svojem domačem okolju sprejeti kot enakovredni družinski člani, so še ugotovili v raziskavi, kjer poudarjajo, da je vsak hišni ljubljenček dragocena podpora posamezniku.