Pes gre v šolo

Pasja šola, da ali ne? Izkušeni vam bodo venomer pritrdili, kajti pasja šola ni le pot do lepega vedenja in socializacije ljubljenčka ali urjenja v kateri od posebnih kategorij, ampak je tudi dragoceni čas, ki ga lahko kuža preživi ob zabavnih dejavnostih z vrstniki ter, predvsem, z gospodarjem.

Na začetku predvsem druženje

Da razblinimo še en dvom, kuža nikoli ni prestar za pasjo šolo! Vsekakor je priporočljiv obisk v zgodnji dobi, kajti odpravljanje napak je, logično, zahtevnejše kakor učenje na novo, a ključno je, da je šolanje prilagojeno starosti in sposobnostim psa ter do njega prijazno, zato se mora gospodar pred izbiro pasje šole dodobra pozanimati, ali bodo učitelji kos zahtevam njegovega ljubljenca. Največkrat v pasjo šolo vpišemo že mladiča. Praviloma se lahko vpiše po tem, ko je ustrezno precepljen, lahko pa tudi kakšen mesec ali dva pozneje. Velja se zavedati, da je takrat šele na začetku tako mentalnega kot telesnega razvoja, zato se je treba zavedati njegovih omejitev tako pri slabši sposobnosti koncentracije kot tudi pri slabši koordinaciji in jakosti mišic ter razvitosti sklepov. Šolanje v zgodnjem obdobju je namenjeno predvsem druženju, igri z vrstniki in učenju lepih navad. Pozneje je sposoben opravljati tudi določene naloge in sprejemati omejitve, telesna aktivnost se lahko stopnjuje, a z njo nikakor ne gre pretiravati.

Šolanje ni zgolj poslušanje ukazov.

Pravi izziv je drugo leto življenja, ko nastopi pasja puberteta, ki s seboj prinese številne izzive z nepremišljenimi odločitvami, preizkušanjem meja, raziskovanjem, radovednostjo in pomanjkanjem samonadzora. Da, tako kakor pri človeški puberteti! Poleg tega je telo že povsem razvito, in ker glava temu še ne sledi, je jasno, da je to obdobje lahko zelo težavno, če psa ne zaposlimo ustrezno, tako fizično kot mentalno. Po drugem letu ločuje med vzroki in posledicami, sprejema odgovornost in svojo vlogo v družini. Temu primerno je lahko zahtevnejše tudi šolanje, ki takrat vključuje tudi zanimive dejavnosti, vseskozi pa se utrjuje primerno vedenje.

Šolanje vključuje številne zanimive dejavnosti. FOTO: Svitlana Hulko/Getty Images

Izberemo primeren program, prilagojen sposobnostim našega ljubljenca. FOTO: Svitlana Hulko/Getty Images

Šolanje ne prinaša zgolj upoštevanja ukazov, ampak tudi vzgojo psa v prijetnega in zanesljivega sopotnika, na katerega bomo ponosni v vseh okoliščinah in ki bo obenem samozavesten ter sproščen. Pred vpisom v pasjo šolo se pozanimamo o storitvah, ki jih ponujajo, in pristopih, ki se jih inštruktorji držijo, skupaj začrtamo prihodnost svojega ljubljenčka, predvsem pa izberemo starostno ter razvojno primeren program.