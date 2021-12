Personalizirani ročaji za vhodna vrata

Ledine na trgu s personalizacijo ročajev ne orje kakšen ameriški konglomerat, temveč slovensko podjetje Griffing, ki postavlja mednarodne trende za prihodnost.

Ročaji, ki jih redko najdemo drugje na trgu

Številni oblikovalski slogi in premium ponudba z možnostjo personalizacije so pri ročajih za vhodna vrata redkost. Proizvajalci sicer ponujajo različne oblike, velikosti in funkcionalnosti, številni pa pri osebnih željah potegnejo črto in kupce postavijo pred vnaprej določeno ponudbo.

ŽELIM IZVEDETI VEČ

Naročnik oglasnega sporočila je Griffing, d.o.o.