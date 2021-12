Perila ne sušimo na radiatorju

Ko se zunanje temperature spustijo in so dnevi sivi, deževni, zasneženi, mnogim ne preostane drugega kot perilo sušiti v stanovanju. Stojalo za sušenje prestavijo v notranjost in nanj obešajo vse, kar pride iz pralnega stroja. Rešitev se zdi povsem enostavna, a žal ni najbolj prijazna ne do zdravja ne do kakovosti bivanja in v končni fazi niti do družinskega proračuna.

Višja vlaga, več plesni

S sušenjem perila v stanovanju se v bivalnih prostorih količina vlage poveča tudi za 30 odstotkov. Prav količina vlage je prvi minus takšnega početja. Kajti tako kot do dihalnih organov ni prijazen presuh zrak, je prav tak tudi prevlažen. Optimalna relativna vlaga za kakovostno in zdravo bivanje znaša od 40 do 60, idealna je 50 odstotkov. V teh okvirih se dihala lahko prilagajajo zunanjim okoliščinam. V prevelikih odstopanjih je prilagajanje težje, kar se ne kaže le v težavah z dihanjem, temveč tudi v pomanjkanju zbranosti, spremenljivem razpoloženju ter višjem tveganju za glivične okužbe.

Visoka zračna vlažnost v stanovanju povzroči kondenzacijo, ki je vidna na zarošenih okenskih steklih. Poveča se tveganje za pojav plesni na pohištvu, stenah in drugih površinah. Od tam se v zrak sproščajo plesnive spore, ki so očem sicer nevidne, a škodujejo dihalom, ki se pred njimi branijo s kihanjem, kašljanjem, pri alergikih, astmatikih, kroničnih bolnikih in osebah z oslabljenim imunskim sistemom pa lahko izzovejo resnejše bolezenske simptome.

Lahko si nakopljemo nadležno tegobo. FOTO: Getty Images

Naslednji negativni vidik sušenja perila v domu je sproščanje kemičnih snovi iz pralnih sredstev in detergentov v zrak, ki ga dihamo. Kemične snovi in močni vonji, ki smo jim pri tem izpostavljeni, lahko izzovejo glavobol in na splošno slabo počutje.

Sušenje perila v stanovanju, zlasti na radiatorjih, negativno vpliva tudi na učinkovitost gretja. Sušenje na grelnih telesih namreč ovira pretok toplega zraka, zaradi česar so prostori hladnejši, višja zračna vlaga občutek hladu še poveča in naraste potreba bo izdatnejšem ogrevanju, kar se na koncu pozna pri višjem računu za ogrevanje.

Pomoč razvlaževalnika

A pogosto ni druge možnosti kot sušenje perila v stanovanju. Pri tem je dobro upoštevati nekaj preprostih pravil, s pomočjo katerih boste deležni manj negativnih učinkov. Perila ne sušite v prostorih, kjer se veliko zadržujete. Najprimernejši so predprostor, hodnik ali denimo kabinet, kjer preživite le malo časa. Prostor, kjer sušite perilo, redno zračite. Če je mogoče, naj bo okno odprto. Pri pranju perila, ki ga nameravate sušiti v stanovanju, ne uporabljajte mehčalca, tako se boste ognili morebitnim močnim vonjavam in posledičnemu slabemu počutju. Stojala za sušenje ne prenatrpajte. Tako ne boste pretirano ovirali pretoka zraka in perilo se bo posušilo hitreje. V nobenem primeru ga ne sušite na radiatorjih.

Zračna vlaga bo nižja, če boste ob stojalo za sušenje postavili električni razvlažilnik zraka. Ta lahko čas sušenja skrajša za več kot polovico, hkrati zniža zračno vlažnost v prostoru ter tako pomaga ohraniti zdravje. Res pa je, da je učinkovit le pri zaprtem oknu.