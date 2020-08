Peresnica naj bo prava umetnina

Da bo izdelek trajnejši, uporabimo filc in kakovostno lepilo. VIR: YouTube

Pisana in bleščeča

Za izdelavo potrebuješ:

daljši kartonast tulec

kolaž papir ali pisan filc

barvice, tempere, flomastre ali voščenke

kakovostno dvostransko lepilo

čopič

škarje

olfa nož

barvni trak

bleščice, školjke, okrasne kamenčke

priljubljeno figurico

Kdo ve, v kakšni obliki bo letos potekalo šolanje, a ne glede na to, ali bodo naši nadobudni učenjaki vsak dan sedali v šolske klopi ali se bodo izobraževali od doma, so potrebščine nujne.Vsako leto se starši držimo za glavo ob končnih zneskih vsega nakupljenega, letos pa morda lahko uberemo drugačno taktiko. Za nas cenejšo, za otroke izvirno, za vso družino pa nedvomno zabavno. Izdelajmo torej sami peresnico!Kartonasti tulec, ki je nekoč nosil rolo papirnatih brisač, z olfa nožem prerežemo približno na tretjini dolžine. En konec obrišemo na izbrano podlago, barvast karton, kolaž papir ali pa filc za ustvarjanje; če smo se odločili za papir, premer razširimo za dva centimetra in naredimo zarezice. Z dvostranskim lepilom podlago zalepimo na en konec krajšega in en konec daljšega tulca ter tako ustvarimo dno in pokrov peresnice.Sledi okraševanje, tu si damo duška! Tulca lahko slikovito obarvamo s temperami, voščenkami, flomastri ali barvicami, lahko ga oblepimo s kolaž papirjem in ustvarimo čudovite pisane vzorce, če pa si želimo trajnejšega in trpežnejšega izdelka, pa tulca obdamo s filcem, ki ga natančno izrežemo in z ustreznim lepilom pritrdimo na oba dela. Blizu odprite obeh naredimo zarezo, skozi katero potegnemo trak poljubne barve in naredimo vozliček; s trakovoma bomo namreč lahko peresnico zavezali. Iz tršega kartona izdelamo še en tulec, ta naj bo tako ozek, da se bo tesno prilegal ob notranji zgornji rob daljšega tulca. Spet uporabimo zadostno količino lepila.Peresnica je tako pripravljena za uporabo, umetniško navdihnjeni pa lahko še nadaljujete okraševanje in dodate bleščice, bleščeče kamenčke, morda školjkice, ki ste jih nabrali med poletnim oddihom ob morju. Na vrh pokrova lahko otrok pritrdi priljubljeno figurico, se na peresnico podpiše, skratka, idej je neskončno! Takšna čarobna peresnica bo nedvomno prava spodbuda pri učnih obveznostih, bodisi doma bodisi v šoli, iz krajših tulcev pa lahko izdelamo tudi prikupne lončke za pisala.