Paviljon Medena zgodba nov velik projekt (FOTO)

Namenu sta ga predala kmetijski minister Jože Podgoršek in predsednik ČZS Boštjan Noč. Fotografije: Čebelarska zveza Slovenije

Namenjen je izobraževanju, predstavitvi in promociji slovenskega čebelarstva.

Obiskovalci bodo lahko okušali med in čebelje pridelke.

Paviljon je prevozni čebelnjak.

Paviljon Medena zgodba se podaja na pot in bo na svojevrsten način prikazoval delo čebel, čebelarja in sadove njihovega skupnega dela,« je ob odprtju povedal predsednik ČZS. »Paviljon je prevozni čebelnjak, namenjen izobraževanju, predstavitvi in promociji slovenskega čebelarstva ter medenih izdelkov. Opremljen je z najsodobnejšo video- in zvočno tehniko. V čebelji svet nas popelje s pomočjo vida, vonja, tipa in na koncu tudi okusa, s prav posebno medeno postajo.«Polovica notranjega dela paviljona je namenjena predstavitvi čebeljih panjev in tehnologiji pridelave medu. V panjih so prikazane čebele s prav posebnimi videovsebinami, ki so nameščene v satih. Pod panjem je nameščena čebelarska tehtnica z vremensko postajo in videonadzorom zunanjosti paviljona. V nadaljevanju so predstavljeni točenje, skladiščenje medu in tudi njegovo pakiranje po vseh standardih varne in zdrave pridelave hrane. Izpostavljene so tudi ključne informacije o čebelah in čebelarstvu. Drugi del notranjosti paviljona je namenjen predstavitvi vseh čebeljih pridelkov. Poleg prodajnega pulta je prostor za pokušanje različnih vrst medu. Za ta namen je bila razvita prav posebna degustacijska medena postaja, kakršne do zdaj še ni bilo.»Zanimivost in atraktivnost paviljona je tudi zunanji del,« poudarjajo na Čebelarski zvezi Slovenije. »Poleg medene postaje so nameščene tablice, na katerih so predstavljeni vrste medu, vsi čebelji pridelki, naša avtohtona kranjska čebela in pomemben segment našega čebelarstva – apiterapija. Na drugi strani paviljona so na časovnem traku predstavljeni poudarki o zgodovini čebelarstva. Tradicionalnost slovenskega čebelarstva je prikazana s poslikavo panjskih končnic in pročelij AŽ-panjev. Najmlajši pa bodo z didaktičnimi igrami spoznavali ključne posebnosti o čebelah.«Paviljon Medena zgodba obiskovalca ne bo pustil ravnodušnega, ne podnevi in tudi ne ponoči, saj poseben osvetlitveni ambient poudari medene kapljice v satju, ki so nameščene na zunanjosti, pa tudi motivi, vgravirani v steklu, ki so v notranjosti.Idejo o paviljonu Medena zgodba je zasnoval predsednik ČZS Boštjan Noč, ki je tudi sodeloval v delovni skupini v sestaviin vodja. Skupina je sodelovala pri zasnovi in izgradnji tega, v vseh pogledih posebnega paviljona Medena zgodba.Čebelarska zveza Slovenije je začela novo zgodbo o čebelarstvu. Trak ob odprtju sta v želji, da bo paviljon obiskal številne prireditve v Sloveniji in tujini, slavnostno prerezala minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr.in predsednik ČZS Boštjan Noč.