Pasji raj v Istri: sladoled in šampanjec za kosmatince

Slovenci in Slovenke se radi odpravimo na hrvaško obalo na počitnice. Tistim, ki so ponosni lastniki štirinožca, je zelo pomembno, da so mesta, kampi, bari in restavracije prijazne tudi do kosmatincev. V Istri, natančneje pri kampu Kastanija, je zagotovo prostor, kjer se radi zadržujejo tako lastniki kot njihovi psi.

Več na deloindom.si.