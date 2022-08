Pasje tačke na udaru

Poletje je lahko za naše pasje prijatelje zelo neugodno, tudi nevarno: vročina prinaša številna tveganja, poleg velike nevarnosti vročinskega udara in dehidracije pa ne smemo pozabiti na ogroženost tačk. Blazinice so namreč veliko časa izpostavljene previsokim temperaturam in grobim podlagam, morska sol, ki jih doleti ob sicer prijetnem kopanju v naši družbi, pa lahko poškodovano površino še dodatno razdraži.

Po kopanju v morju sledi izpiranje s sladko vodo.

Asfalt je zelo nevaren

Suhe, razpokane in celo ranjene blazinice so za kužke skrajno neprijetne in tudi skeleče, zato je neželene zaplete in neudobje nujno preprečevati. V poletnem času veliko več pozornosti posvetimo preventivi in negi pasjih tačk, začnemo pa pri krempljih. Če so ti predolgi, se prsti med hojo razširijo, občutljivi medprstni predeli pa se tako ne morejo ogniti vroči površini, najhuje je seveda na asfaltu. Temu se v vsakem primeru poskušamo izogniti, saj lahko povzroči nevarne opekline!

Pregledujemo mu jih vsak dan. FOTO: Derepente, Getty Images

Pred vsakim sprehodom, sploh če vemo, da se vroči podlagi ne bomo mogli izogniti, blazinice zaščitimo s tanko plastjo kreme, tačke pa ob prihodu domov obrišemo z mehko krpo in speremo pod mlačno vodo. Tako odstranimo morebitno umazanijo, blazinice pa tudi pregledamo, da niso kje razpokane ali ranjene. Po negi jih še enkrat premažemo s kremo, ki bo poskrbela za regeneracijo. Enako ravnamo ob prihodu s plaže in odstranimo morsko sol, ki lahko neprijetno draži kožo; takrat ne poskrbimo le za tačke, ampak psa celega umijemo s sladko vodo in preprečimo, da bi sol razdražila kožo, povzročila srbečico ali celo vnetje. Uporabimo lahko tudi nežen pasji šampon.

Če pozimi redno odstranjujemo dlako iz medprstnih prostorov, da se ne bi tam ujemali sneg, led in sol za posipanje cest, jo poleti raje pustimo: tako bo blazinice dodatno varovala pred vročo podlago, le pri umivanju moramo biti bolj temeljiti, da odstranimo umazanijo tudi z dlake! Občutljive tačke lahko zavarujemo tudi s posebno obutvijo, ki je primerna tudi za gorske pohode, kjer lahko poškodbe povzročijo ostro kamenje in bodice, obutev, ki nikakor ni modna muha, pa je primerna tudi za hojo po asfaltu. Kljub previdnosti pa se poškodbam verjetno ne bomo mogli povsem izogniti.

Nega vključuje tudi zaščito s posebnim mazilom. FOTO: Pavelrodimov, Getty Images

Ob opeklinah psa takoj prestavimo z vroče podlage in prizadeto tačko speremo s fiziološko tekočino, nahranimo z ustreznim mazilom in povijemo. Morebitnih mehurjev nikoli ne prediramo, če so opekline hujše oziroma nismo prepričani, kako ravnati, pa je nujen posvet z veterinarjem. Podobno ravnamo ob urezninah, če se krvavitev ne ustavi takoj, uporabimo poseben prašek in rano povijemo. Če nas skrbi oziroma krvavitev vztraja ali se bojimo, da je rana vneta, obiščemo veterinarja!