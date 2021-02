Pasja nega ni le striženje in urejanje frizure

Dvojna merila

Nepotrebno obremenjevanje veterinarjev

(Pre)dolgo brez pojasnil Kaja Perkovič: »Poklic negovalca živali je v nekaterih evropskih državah že sprejet kot nujen, zato so storitve nege in higiene živali stalno odprte kljub koroni. Čeprav smo na državo naslavljali dopise, da naj dovoli našo dejavnost in naredi nekaj dobrega za blagor živali, za njihove skrbnike in negovalce, ki si le želimo dela, pa nam dolgo niso dali jasnega pojasnila, zakaj ob vseh zaščitnih ukrepih, ki so tudi sicer naša stalnica, ne bi smeli delati. Zdaj so končno popustili.«

Kaj pretehta? Neredni obiski pri pasjem negovalcu lahko privedejo do tega, da mora žival potem prevzeti veterinar in ga zdraviti oziroma celo operirati.

Več kot sto pasjim negovalcem po vsej Sloveniji kar štiri mesece ni bilo dovoljeno izvajati storitve nege in higiene hišnih živali. Storitev, ki nima neposrednega stika s stranko, a je nujno potrebna za zdravje in blagor živali, je bila vse do preteklega petka pozabljena. Medtem ko frizerji že mesec in pol delajo, smejo lastniki hišnih ljubljenčkov v pasje salone z njimi prihajati šele od sobote naprej.Zakaj so jih imeli za nepomembne in nenujne, čeprav velja zakon, da živali niso le stvari, ampak so opredeljene kot živa bitja, se sprašuje, negovalka, frizerka in trenerka psov, ki ima salon za nego in šolo razstavljanja Pasja teta. Magistrica biologije in ekologije z naravovarstvom je prepričana, da sta nega in higiena živali ključnega pomena za zdravje in dobro počutje hišnih ljubljenčkov.Kot je pri ljudeh samoumevno, da skrbimo za čistočo in zdravje telesa, bi moralo biti enako pri živalih. Ne gre pozabiti, da imamo doma tudi posebne pasme, ki zahtevajo strokovno nego. Denimo psa, ki zaradi alergij potrebuje redne tretmaje. Ali pa ima težave s čim drugim in mu redna nega olajša življenje. Te laik ne more izvajati sam, ker za to nima znanja. Lahko je celo nevarno, tako za žival kot lastnika. Tudi ni veterinarjeva dolžnost skrbeti za nego hišnih ljubljenčkov, ampak za nujne veterinarske posege. Brez redne nege se veliko živali, sploh psov, znajde na veterini, ko je že prepozno. Velikokrat pride do zapletov, potrebni so operacijski posegi, jemanje antibiotikov in daljše zdravljenje.Nega živali so storitve, ki pripomorejo k zdravju in dobremu počutju hišnega ljubljenčka. V to kategorijo ne spadajo lepe frizure dolgodlakih psov. Nega pomeni živalsko pedikuro, ki zajema krajšanje predolgih in vraščenih krempljev, potem je tu čiščenje ušes z antiseptičnimi čistili, ki preprečujejo nastanek glivic in bakterij, in čiščenje dlake in umazanije iz sluhovoda.Pregledajo tudi zobovje in poskrbijo za redno čiščenje rahlih oblog, ob resnem vnetju pa lastnike napotijo k veterinarju. Psom, ki imajo težave s čezmernim polnjenjem analnih žlez, te praznijo. Skrbijo, da ne pride do alergij na koži živali. Pri alergijah pa z uporabo veterinarsko predpisanega šampona le-te ob rednem kopanju zdravijo. Dolgodlakim psom raste dlaka tudi med blazinicami in prsti. Ta se lahko spremeni v strdek dlake in umazanije, kar hitro privede do vnetja in glivic. Občutek pri hoji ni prijeten, primerljiv je s kamenčkom, ki nam zaide v čevelj, le da uboga žival to občuti 24 ur na dan. Problem je tudi predel okrog oči. Pri nekaterih pasmah se v obraznih gubah nabirata umazanija in vlaga.Nemalokrat se vanje naselijo neprijetne glivice. Pri dolgodlakih psih dlaka zarašča čez in v oči, onemogoča normalen vid, draži oko in povzroča čezmerno solzenje. Določenim pasmam je treba redno strokovno urejati dlako, saj pri neredni negi pride do srbečice, vozlanja, izpadanja dlake, prhljaja, alergij ... Večino omenjenih težav rešujejo sproti, ob rednem obisku negovalca hišnih živali. Če teh storitev ni na voljo, je potreben obisk veterinarja, ki stane precej več kot redna nega. Privede lahko do resnih težav, ko ni druge rešitve kot zdravila in/ali operacijski poseg.