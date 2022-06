Po partnerja na spleta: je boljši Tinder, Bumble, Hinge, Match ali Eharmony?

V poplavi mobilnih aplikacij, ki omogočajo iskanje partnerja, jih nekaj izstopa, kar je dobro vedeti, če jih uporabljate, saj imate tako več možnosti za uspeh.

Hinge se lahko pohvali s statistiko, da se tri četrtine prvih zmenkov nadaljuje v drugega, kar pomeni, da se ljudje lahko na njej že predhodno dobro spoznajo. Bolj kot iskanju avanture za eno noč je namenjena iskanju partnerja.

Bumble ima nekoliko drugačen pristop, saj so ženske tiste, ki izbirajo, moški pa čakajo, poleg tega je začetek brezplačen.

Tinder je trenutno najbolj priljubljena aplikacija za spoznavanje partnerjev, ki v enem tednu poskrbi za zmenek 1,5 milijona ljudi, do danes pa so našteli že več kot 30 milijard zmenkov, kar potrjuje njegovo uspešnost. Je brezplačen in odličen, ko si ne želite resnega odnosa, ampak samo zabave.

Match je na trgu prisoten že 25 let, je brezplačna aplikacija, kjer se člani spoznavajo prek videopogovora, dostopnega na njej. Na voljo so tudi strokovnjaki, ki so vam v pomoč pri privabljanju ljudi in gradnji pozitivne samopodobe.

Eharmony ima več kot dva milijona članov, deluje pa tako, da s pomočjo računalniških tehnik spaja med seboj najbolj združljive profile. Ko vas združijo z nekom, rešite test, s pomočjo katerega se odločite, ali boste začeli videopogovor ali pa samo poslali smeška.