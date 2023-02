Paprika med prvimi

Paprike so ene prvih zelenjadnic, ki jih moramo posejati, če želimo ustvariti lastne sadike. Seme rastlin, ki bodo rasle v rastlinjaku, v notranjem prostoru posejemo že v začetku februarja, če bomo paprike posadili na prosto, pa seme za sadike posejemo proti koncu tega meseca. Izberemo kakovostno seme in prav takšen substrat, ki ga dobro navlažimo in vse skupaj postavimo na toplo, svetloba v tem koraku še ni pomembna. Semenu paprike najbolj ustreza temperatura okrog 25 stopinj Celzija, pazimo tudi, da je zgornja plast substrata ves čas vlažna. Ko na plan pokukajo rastlinice, jih nemudoma prestavimo na svetlo in nekoliko hladnejše mesto, sicer se bodo pretegnile.

Preden bomo sadike maja presadili na prosto, jih obvezno nekaj dni utrjujemo.

Ko se klična lista poravnata, pravi pa še niso razviti, rastline prepikiramo v večje lončke, ki pa naj ne bodo preveliki, sicer bo rastlina vso energijo usmerila v razvoj korenin, da bi te lonček zapolnile, preostali deli pa bodo stagnirali. Zalivamo jih vsak drugi dan, če je v prostoru visoka zračna vlažnost, tudi vsak tretji. Čez dober mesec, rastline bodo zdaj že velike, jih spet presadimo v nekoliko večji lonček, ves ta čas pa skrbimo, da imajo dovolj svetlobe. Pri sadikah paprike je izjemno pomembno, da jih, preden jih posadimo na prosto, dobro utrdimo, sicer jim bo sonce hitro ožgalo liste, ti pa bodo propadli. Na prosto sadike posadimo po 15. maju, ko mine nevarnost pozebe in se tla dovolj ogrejejo. Kar koli že počnemo s paprikami, počnemo to na dan za plod. To velja tako za setev kot presajanje. Februarja bo to 18., 22. 26., 27. in 28., pa med osmim in desetim ter 18. marca, 5., 6., 12., 19., 20., 21., 29., 30. in 31. aprila ter 2., 12., 20., 21., 29., 30. in 31. maja.