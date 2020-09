Paniramo lahko tudi zelenjavo

Drobtinam lahko dodamo kosmiče, ki jih zmeljemo v blenderju. FOTO: Anna Derzhina/Getty Images

Za cvrtje je primeren tudi mehki sir. FOTO: Marianvejcik/Getty Images

Panirane in ocvrte jedi so bile včasih zelo priljubljene in pogosto na krožnikih, še danes marsikdo v gostilni najraje naroči dunajski zrezek, pomfri in solato. Z zavedanjem, da so ocvrte jedi precej nezdrave, si to pregreho privoščimo čim bolj poredko.Paniramo lahko v pivskem testu, v katero pomakamo koščke jedi in jih nemudoma polagamo v vroče olje. Po osnovnem receptu pa paniramo v moki, razžvrkljanih jajcih in krušnih drobtinicah, moko lahko nadomestimo s kosmiči, ki pa jih moramo zmleti, grobo mlete za hrustljavost dodamo drobtinam.Paniramo lahko različna živila. Od mesa so primerni svinjski ali telečji zrezki, piščančji in puranji fileji, perutničke ali bedra. Zrezke po potrebi potolčemo, dobro osušeno meso solimo in najprej povaljamo v moki, potem v razžvrkljanih jajcih in nazadnje še v drobtinah. Z rokami pritiskamo z vseh strani, da se dobro oprimejo mesa. Tako pripravljene cvremo v vročem olju ali masti, pri čemer morajo v maščobi plavati. Na vsaki strani cvremo nekaj minut, dokler ni zrezek zlato rjave barve in hrustljavo zapečen. Če tako pripravimo telečji zrezek, dobimo znameniti dunajski zrezek, če ga paniramo brez drobtin, pa pariškega.Na tak način paniramo tudi različne vrste zelenjave, najpogosteje bučke ali jajčevce. Po potrebi jih olupimo in narežemo na slab centimeter debele kolobarje. Posolimo z obeh strani in pustimo nekaj minut, da spustijo vodo. Potem jih temeljito osušimo s papirnatimi brisačkami, paniramo in ocvremo. Cvetačo in brokoli operemo, dobro odcedimo in razdelimo na manjše cvetove ter pripravimo po zgoraj opisanem postopku. Paniramo surovo. Imenitne so tudi gobe, šampinjoni ali divje rastoče. Večje šampinjone prerežemo, manjše paniramo cele. Pri jurčkih paniramo klobuke, dobro očiščene in narezane na primerne kose. Ljubitelji prisegajo na ocvrte dežnikarice, klobuke očistimo, lahko pustimo cele ali pa jih narežemo na kose, odvisno od velikosti. Seveda ne smemo pozabiti na sir, kupimo lahko posebnega za cvrtje.Ker vemo, da je v maščobi ocvrta hrana nezdrava, lahko malce goljufamo in panirana živila spečemo v pečici ali cvrtniku na vroč zrak. Pri tem vsak košček čisto malo pokapljamo z maščobo, da ne bo jed preveč suha. Pravi ljubitelji ocvrtega se bodo zmrdovali, saj jed res ni istega okusa kot tista iz olja, a je vseeno okusna, predvsem pa si jo privoščimo brez slabe vesti.