Panamericano: robustni velikoprostorec

Potem ko tudi pri Volkswagnu res prostorni avtomobili (sharan, touran) odhajajo v pokoj, izbire na to temo ni več veliko. Pravzaprav je poleg precej dražjega čisto novega multivana med novejšimi modeli predvsem še volkswagen caddy, ki je prav tako povezan z njihovim gospodarskim programom. Je izdelek, ki se ga družina verjetno ne bo branila, le oprema panamericana pusti kak vprašaj.

Volkswagen caddy 2.0 TDI DSG panamericana Volkswagen caddy 2.0 TDI DSG panamericana Izpust CO 2 : 122 g/km Zastopnik: Porsche Slovenija, Ljubljana Maloprodajna cena: 40.076 evrov Euro NCAP (2021): *****

Saj s panamericano ni nič narobe, prinaša povsem koristne bolj robustne blatnike in odbijače, pa znotraj kak všečen poudarek, ki gre bolj v smeri udobja kot terenskih sposobnosti. To so posebne prevleke, poudarki na pragovih, boljši volanski obroč ... Ni pa panamericana, ki nosi ime po zahtevni dirki z enega konca Mehike na drugega, kaj bolj terenska, sama po sebi nima štirikolesnega pogona, čeprav ga pri tem modelu v nasprotju s sicer ne tako številnimi tekmeci lahko dokupite.

Vsesplošna praktičnost

Mimo te opreme je caddy avtomobil, ki vam bo zvabil nasmeh na obraz, če le kaj razmišljate o praktičnosti. Z njim namreč ne bo težav, ko je družina številna in prtljage ogromno, ali pa če imate večje športne rekvizite oziroma bi radi prijatelju kam zapeljali večji gospodinjski aparat. Tovorni prostor je že v osnovi res velik in seveda povečljiv. V drugi vrsti in pri sovozniku lahko zložite naslonjala, drugo vrsto lahko tudi odstranite, škoda le, da je deljiva samo v razmerju 60/40, ne pa 40/20/40. Sistem deluje robustno, kar je dobro.

S prtljago ne bo težav.

Caddy ima dobra sedala, tako zadaj in še bolj spredaj, vstopanje je enostavno, še posebno zadaj, kjer ima par drsnih vrat. Za volanom je v glavnem vse v redu, a čeprav se človek na novodobni Volkswagnov večfunkcijski sredinski zaslon sčasoma privadi, bi si vendarle bolj želel klasične ureditve z gumbi in stikali. Opreme za varnost in udobje je precej, sem pa pogrešal brezstično polnjenje telefona.

Dizelska klasika

Pogon je bil dizelski, in čeprav o njem kdo noče več slišati, lahko rečem, da je caddyju pisan na kožo. Dva litra prostornine in 90 kW (123 kM) moči je v kombinaciji s sedemstopenjskim samodejnim menjalnikom pomenilo dober vlek, gladko prestavljanje in ekonomično porabo (pod 6 litrov). Caddy je pri vožnji čez luknje pretrd, naložen že deluje bolje. Skozi ovinke se le malo nagiblje in lepo krmili. Z omenjeno izjemo ga je fino voziti in z njim kaj prepeljati. Ni pa poceni, v tej izvedbi sploh ne.