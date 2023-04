Pametni telefoni: Korejec za štiri stotake

Južnokorejski velikan je po zimski premieri premijske serije galaxy S23 predstavil še spomladansko kolekcijo srednjerazrednikov. Seveda gre za pripadnika serije galaxy A, ki slišita na ime A34 in A54 (oba imata še oznako 5G, ki pa je zdaj že nekako samoumevna in je ni treba več tako striktno navajati). Seveda pri nobenem modelu ni nekih šokantnih sprememb, gre preprosto za vsakoletno nadgradnjo oziroma osvežitev modelov.

Eleganten videz

Na test Novic je tokrat najprej prišel cenejši galaxy A33, za katerega so pri Samsungu postavili priporočeno maloprodajno ceno štirih stotakov oziroma cent manj. Ni ravno malo, a za to dobimo precej zmogljiv telefon srednjega razreda, ki dela dobre fotografije, ima odličen zaslon in zmogljivo baterijo pa še videti je kot kak premijski model, vključno z elegantnimi obrobami kamer na hrbtni strani.

Dobra kamera

Če najprej pogledamo kamere, lahko v specifikacijah hitro vidimo, da ne gre za preskok v višjo kategorijo fotografije; še več, pardon, še manj – ene kamere so se celo znebili! Gre za globinski senzor, ki je bil tam tako ali tako bolj za okras. Brez težav bi se lahko poslovili tudi od makro kamere, saj ima precej nizko ločljivost, bližinski posnetki pa imajo preveč šuma. Glavna širokokotna kamera in ultra širokokotna bi bili čisto dovolj. Nespremenjena je ostala selfie kamera, ki svojo nalogo opravlja zelo dobro.

Samsung galaxy A34 lepo sede v roko.

Fotografije, narejene z glavno kamero, so odlične za ta razred: ostre, brez šuma, barvite in kontrastne. Glavno zrklo ima poleg samodejnega ostrenja še zelo koristni optični stabilizator slike. Tudi ultra širokokotna kamera, čeprav nima samodejnega ostrenja, se dobro izkaže. Nočna fotografija je na visokem nivoju, prav tako se A34 dobro izkaže pri snemanju videa, pri čemer znata glavna in selfie kamera zajemati video v ultra visoki ločljivosti 4K, odlični pa so posnetki v običajni polni visoki ločljivosti (1080p); tudi ultra širokokotna kamera dobro opravi svojo nalogo.

Odličen zaslon

Nadgradili so že tako dober amoled zaslon, ki je pridobil pol centimetra po diagonali in zdaj meri malce več kot 16,7 cm (6,6 palca), sposoben pa je hitrejšega osveževanja slike, 120 namesto 90 Hz. Slika je zato res odlična, zelo visoka za ta razred pa je tudi svetilnost zaslona. Baterija ima enako kapaciteto kot tista v prejšnjem modelu (5000 mAh), kar je povsem dovolj za ves dan normalne uporabe ali pa še kaj več, škoda pa je, da ne pozna hitrejšega polnjenja, se pravi, z močjo nad 25 W. Napajalnik seveda ni priložen, kot je to zdaj že v navadi pri samsiju.

Videti je precej premijsko.

Več spomina

V njem tiktaka MediaTekov osemjedrni procesor dimensity 1080, ki je malce hitrejši od Samsungovega exynosa 1280, ki je poganjal lanski galaxy A33, več je tudi delovnega pomnilnika, in sicer kar 6 GB. Shrambe je na voljo od 128 GB naprej, lahko pa jo razširimo s spominsko kartico micro sd. Vgrajena sta tudi dva zvočnika, tako da imamo na voljo stereo zvok.

Na telefonu je naložen aktualni android 13, preoblečen v Samsungov uporabniški vmesnik magic UI 5.1; uporabniki Samsungovih telefonov se bodo v njem čisto dobro znašli, ima več novih funkcij in uporabnih nastavitev. Samsung obljublja štiri leta posodobitev operacijskega sistema in kar pet let varnostnih popravkov. Na voljo je v štirih barvah: črni, srebrni, svetlo zeleni in svetlo vijolični.