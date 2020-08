Pametni telefon presežnikov

Tile Kitajci se ne dajo. Čeprav Huaweiju ameriška administracija z Donaldom Trumpom na čelu nenehno meče polena pod noge, izdeluje vedno hujše telefone. In najnovejši in najmočnejši primerek iz fotografske serije P40, ki nosi končnico pro+, je nekaj posebnega. Če je P20 pro predlani navdušil s trikratnim optičnim zumom in če je P30 pro lani podrl hišni rekord s petkratnim optičnim zumom, je šel letošnji P40 pro+ še korak, pardon, nekaj korakov dlje in ponudil kar desetkratno optično povečavo, in sicer s periskopskim teleobjektivom in optiko, razvito v sodelovanju s slovito nemško Leico.Sedem kamerŽe prvi pogled na nabor ...