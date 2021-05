Pametni silokombajn

V zadnjem delu je šestvaljni 13,5-litrski motor, ki razvije 400 kW (544 KM) nazivne moči po standardu ECE R 120 in 430 kW (585 KM) maksimalne moči.

Samovozni silažni kombajni ali krajše samovozni silokombajni so stroji za pripravo drobno rezane koruzne, travne in druge silaže. Njegova naloga je kratek rez rastlin, namenjenih za silažo. Silokombajni so lahko traktorski priključki ali pa so samovozni.Slednji se tudi pri nas vedno bolj uveljavljajo, saj zaradi velike storilnosti in kakovostnega dela tudi kmetje to opravilo rajši naročijo kot storitev. Silaža je sicer krma, ki nastane pri nadzorovanem vrenju krme z veliko vsebnostjo vlage. Cilj siliranja pa je ohranitev krme za čas, ko ni na voljo sveže.V seriji samovoznih silokombajnov john deere 8000 je šest modelov z nazivno močjo od 251 do 428 kW (340 do 582 KM). John deere 8500i ima 400 kW (544 KM) nazivne moči in 430 kW (585 KM) maksimalne moči. Motor ustreza stopnji V glede zahtev za izpušne pline.V osnovi so opremljeni s tristopenjskim hidrostatičnim menjalnikom z maksimalno vozno hitrostjo 30 km/h. Prikazani silokombajn JD 8500i je imel vgrajen opcijski menjalnik prodrive – samodejni menjalnik z dvema stopnjama (delovna in transportna), ki omogoča transportno hitrost do 40 km/h. Menjalnik prodrive ima upravljanje moči in hitrosti motorja (engine/speed management): v praksi to pomeni optimizacijo – manjšo porabo goriva ob večji pogonski moči pri cestnem transportu ali pa optimizacijo delovanja (manjša poraba goriva) v delovni stopnji tako pri obračanju na travniku ali njivi kot pri siliranju.Oznaka »i« ob številki modela pomeni paket i-tehnologije, s katero je opremljen samovozni silokombajn john deere 8500i. Ta omogoča profesionalni nadzor in upravljanje siliranja. Vključuje autoloc (avtomatsko nastavljanje optimalne dolžine reza glede na podatke iz harvest doca), harvestlab (merilni sistem za vsebnost suhe snovi v krmi med delom) in harvestmonitor/harvest doc (kompletno upravljanje podatkov o žetvi). Silokombajn uporablja podatke iz harvestlaba in parametre delovanja žetvene naprave, menjalnika in motorja.Za spravilo trave, namenjene za silažo, stroj potrebuje pobiralno napravo za travo. John Deere ponuja tri različne delovne širine pobiralne naprave (3, 4 in 4,5 m). Na našem modelu je bila vgrajena trimetrska z oznako john deere 639. Za spravilo silažne koruze pa mora imeti kombajn žetveno ustje za koruzo. Ta ustja izhajajo iz podjetja Kemper, ki ga je John Deere prevzel pred leti, in lahko žanjejo od štiri pa tja do dvanajst vrst koruze.Analizator john deere harvestlab 3000 s pomočjo infrardeče spektroskopije (NIR) na silokombajnu meri suho snov in različne sestavine v krmi. Z več kot 4000 izmerjenimi vrednostmi na sekundo v realnem času določi natančne in statistično zanesljive podatke. Na istem polju se vlaga v siliranih rastlinah lahko spreminja za tudi do 20 odstotkov. To zahteva različne dolžine rezanja, da se zagotovita optimalno tlačenje in siliranje.Harvestlab 3000 zagotavlja samodejno nastavitev dolžine reza krme glede na vsebnost suhe snovi. Poleg vsebnosti suhe snovi so na voljo natančni podatki v realnem času o vsebnosti surovih beljakovin, škroba, surovih vlaken, v nevtralnem detergentu netopnih vlaken (NDF), v kislem detergentu netopnih vlaken (ADF), sladkorja in surovega pepela. Skratka, veliko informacij za nadaljnje odločitve tehnologov oziroma lastnikov.