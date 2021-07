Pametna zapestnica, ki brez težav zdrži deset dni

Konkretna avtonomija

Virtualne številčnice je mogoče zamenjati. FOTOGRAFIJI: Staš Ivanc

Marsikdo ne mara pametnih ur, rad pa spremlja svoj srčni utrip in telesne aktivnosti. In zanj so kot nalašč športne zapestnice, ki so v bistvu pametne ure v manjšem pakiranju. Dobro, pri nekaterih naprednejših (dražjih) urah, ki omogočajo nalaganje najrazličnejših aplikacij, je razlika očitnejša, a pri Huaweiu, ki ima lasten operacijski sistem za nosljive naprave, je minimalna.Kitajski velikan je nedavno predstavil novi operacijski sistem harmonyOS, ki bo povezoval vse kompatibilne pametne naprave, od telefona prek slušalk in ur do televizorjev in gospodinjskih aparatov, a nova športna zapestnica huawei band 6 ima še stari dobri liteOS.Kot že vemo, nanj ni mogoče nalagati aplikacij zunanjih avtorjev, tako da smo obsojeni na tiste, ki so prednaložene, po drugi strani pa se Huaweijeve nosljive naprave lahko zahvalijo prav optimiziranemu operacijskemu sistemu za veliko avtonomijo. Band 6 naj bi zdržal do dva tedna z enim polnjenjem, čeprav je realneje pričakovati od sedem- do desetdnevno uporabo, kar pa je odvisno od naših športnih aktivnosti. Zapestnica se pohvali tudi s hitrim polnjenjem, pri čemer naj bi v petih minutah dobila dovolj energije za dva dneva.Oblika zapestnice je klasično športna, ohišje (v dveh barvah) je narejeno iz steklenih vlaken, udoben silikonski pašček pa je na voljo v štirih barvah. Na roki zapestnice skoraj ne bomo čutili, saj brez paščka tehta le 18 gramov. Zaslonček uporablja amoled tehnologijo, kar mu zagotavlja dobro berljivost, žive barve in močne kontraste, v primerjavi s prejšnjo generacijo pa se je opazno povečal. Seveda je občutljiv za dotik, ob strani pa je še ena in edina tipka. Podobo »številčnice« je mogoče zamenjati, pri čemer je mogoče dodati, da so tiste ta lepše na voljo za plačilo.Band 6 zna spremljati skoraj sto različnih telesnih aktivnosti, ves čas meri srčni utrip (opozarja na prenizkega ali previsokega), določiti zna raven stresa, izmeriti nivo kisika v krvi (SpO2), spremljati pa zna tudi spalne in menstrualne cikle. GPS-sprejemnik ni vgrajen v zapestnico, tako da je za lokacijsko spremljanje naših aktivnosti odgovoren telefon, ki se z zapestnico poveže prek aplikacije huawei zdravje, ki je na voljo za vse androidne telefone pa tudi Applove iphone.Z zapestnico je mogoče tudi zaplavati, seveda pa se ne smemo potapljati. Zelo dobra je tudi njena cena, ki v slovenskih trgovinah znaša cent manj kot 60 evrov.