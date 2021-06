FOTO: AJM

Na trgu obstajajo različna pametna vhodna vrata. Katera izbrati?

FOTO: AJM



Zakaj izbrati pametna vhodna vrata AJM?

...

Sodoben dom vse pogosteje odlikujejo pametni sistemi, s katerimi je življenje lažje in udobnejše. Vsi poznamo centralni nadzor razsvetljave in senčil, ogrevanje, ki se vključi ob določenem času ali na daljavo, in druge funkcije, ki povečujejo naše udobje in varnost. Kako pa je z vhodnimi vrati Pametna vhodna vrata iz družine Trend - Five shades of gray, slovenskega proizvajalca AJM, so aluminijasta vhodna vrata, ki so na voljo v petih različnih odtenkih sive. Izbirate lahko med srebrno, železo/lesket, karbon, antracit in metalik barvo.Moderni odtenki sive se z dizajnom, ki je minimalističen in industrijski, prilegajo tako rekoč vsaki arhitekturni obliki.Pametna vhodna vrata iz družine Trend omogočajo zaklepanje in daljinsko odklepanje prek pametnega telefona ali z Alexo. Tako vam ni treba vsakokrat, ko pozvoni zvonec, pohiteti k vratom. Če veste, da je domov prišel vaš otrok ali ljubljenček, mogoče pa oba skupaj, lahko vrata odklenete kar iz fotelja . Kako prav vam pride daljinsko odklepanje šele, ko pridete iz trgovine, obloženi z zavoji in vrečkami. Ni vam treba iskati ključa in odklepati, ampak lahko to naredite že v avtomobilu, ko imate še proste roke. Poleg daljinskega odklepanja in zaklepanja imajo pametna vhodna vrata iz družine Trend dinamičen steklen vložek, ki omogoča izbiro med prozornim in motnim pogledom ven oziroma noter. Neprosojno steklo vam bo prišlo prav, ko se boste želeli umakniti pred radovednimi očmi mimoidočih, za prozorno steklo pa se boste odločili, ko boste želeli v svoj dom spustiti več svetlobe in barv. Sprememba se bo zgodila z enim samim klikom.Slovenski proizvajalec AJM, ki slovi po svojih visoko kakovostnih izdelkih, jeiz družine Trend prejel prestižno nemško nagrado za inovativnost German Innovation Award ’21 v kategoriji Pametno bivanje.Ta vrata so pametna in lepa. Najvišja kakovost izdelave in strokovna montaža pa vam zagotavljata tudi visoko stopnjo varnosti in zanesljivosti.Novih vhodnih vrat ne kupujemo vsak dan, zato je priporočljivo, da se pred nakupom pozanimate, kaj vse je treba vedeti pri izbiri novih vhodnih vrat. Prenesite si brezplačenV njem boste izvedeli, na kaj morate biti pozorni in katere možnosti so na voljo.O razlikah v videzu, materialu, lastnostih, dodatni opremi in namembnosti posameznih linij AJM vhodnih vrat pa lahko preberete več v Preverite ponudbo in se odločite za pametna vhodna vrata svojega doma.Naročnik oglasne vsebine je AJM