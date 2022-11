Pajki pod stropom

Bliža se noč čarovnic, halloween, ki postaja vedno bolj priljubljena tudi pri nas, zaznamujemo pa jo v noči na 1. november. Medtem ko nekateri nad njim vihajo nos, češ da to ni naš praznik, drugi izkoristijo vsako priložnost za veselje in zabavo, še posebno zdaj, ko so dnevi bolj mrakobni, že jutri pa nas čaka še premik ure na zimski čas, kar pomeni, da bo sonce zašlo okrog petih popoldne. Da bi se nekoliko razvedrili, pripravimo zabavo ali zgolj ustvarjalne urice z najmlajšimi. Ti bodo uživali v izrezovanju buč, za še bolj posebno vzdušje jih lahko celo namaškaramo. Maske ali obrazne poslikave naj bodo strašljive, princeske in pravljične junake prihranimo za pusta.

Iz manjših buč in drugih dodatkov ustvarimo čudovito namizno dekoracijo. FOTO: Svetlana-cherruty, Getty Images

Za večino mask potrebujemo zgolj belo in črno senčilo ali črno barvico za oči.

Maske za otroke

Najbolj enostavna maska je duhec, za katerega ne potrebujemo drugega kot kos belega blaga, lahko je to odslužena rjuha, in škarje. Otroku rjuho poveznemo čez glavo, označimo, kje ima oči, ter izrežemo dve luknji. Tudi za obrazne poslikave ni treba v drogerijo ali trgovino s pripomočki za ustvarjanje, če le imamo doma belo in črno senčilo, črno barvico ali tuš za oči, morda rdečo šminko. Otroku na obraz najprej nanesemo belo senčilo ali zelo svetel puder v prahu, nato pa mu s črnim senčilom ali svinčnikom okrog oči narišemo kroge in jih pobarvamo, črni krog narišemo še na vrh nosu, nato pa od ušesa do ušesa in prek ust narišemo črno črto. S črnim senčilom mu lahko malce osenčimo del obraza pod ličnicami in dobili smo smrt oziroma okostnjaka. Na podoben način se lotimo zombija: obraz najprej prekrijemo z belim senčilom ali svetlim pudrom, nato pa mu oči obrobimo s sivim ali črnim senčilom. Z rdečo barvico za ustnice pod oko narišemo nekaj žilic, da bo videti, kot da maska res že dolgo ni zatisnila oči, in zombi je tu. Malim čarovnicam iz črnega kartona izdelamo visok zašiljen klobuk, iz črne volne, ki jo prilepimo na zimsko kapo, lasuljo, dodamo še črna oblačila, na obraz pa bel puder.

Okrasitev stanovanja

Ko smo poskrbeli za maske, ki bodo odgnale zle duhove, se lotimo okrasitve stanovanja, lahko le tistega prostora, v katerem bo zabava oziroma v katerem se največ zadržujemo. Za noč čarovnic sta značilni črna in oranžna barva, ker je slednja tudi najbolj priljubljena barva letošnje jeseni, pa lahko okrasje obdržimo vse do dne, ko ga bomo zamenjali z božičnim. Za bolj diskretno okrasitev bo dovolj prt ali pogrinjki v omenjenih barvah, lahko se odločimo zgolj za oranžno, ki jo kombiniramo z drugimi toplimi jesenskimi toni. Odpravimo se do bližnjega kmeta po kakšno bučo, ki jo lahko izrezljamo ali pa tudi ne, v gozdu naberemo kostanj in ga razporedimo okoli nje, dodamo še kakšen storž, koruzni ali smrekov, pa jabolka in druge jesenske sadeže ter svečo z vonjem vanilje ali cimeta, ki bo prostor spremenila v slasten in topel kokon.

Pogrinjek v duhu časa FOTO: Phillyskater, Getty Images

Prostor lahko okrasimo le z jesenskimi plodovi.

Za pravo halloweensko vzdušje si damo duška in po prostoru navesimo pajkove mreže, ki jih izdelamo iz razvlečene vate, na katero pritrdimo pajke iz črnega kartona, kakšnega na dolgi niti obesimo s stropa. Družbo naj mu dela duhec, za katerega potrebujemo zgolj napihnjen balon, prek katerega poveznemo bel kos blaga in pritrdimo na strop, po prostoru razporedimo večje in manjše sveče, če kje staknemo starinske svečnike, toliko boljše. Pustimo domišljiji in ustvarjalnosti prosto pot in ne pozabimo se zabavati.