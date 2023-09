Da oblačil ne uničite, preverite etiketo z navodili proizvajalca. Veste, kaj pomenijo oznake?

V prvi vrsti to pomeni, da jih peremo po navodilih proizvajalca, in še to ne prepogosto. Vsak dan zamenjamo spodnje perilo in nogavice ter močno preznojena oblačila, vse drugo lahko na pranje še malo počaka.

Majice in hlače, ki nimajo vidnih madežev, lahko brez težav peremo na 30 stopinjah Celzija, tako nizka temperatura večine tkanin ne bo poškodovala ali razbarvala, ker pa ne bo uničila niti morebitnih bakterij, je k detergentu ali neposredno v boben pralnega stroja priporočljivo dodati pol skodelice sode bikarbone ali kisa, ki delujeta kot razkužilo.

Še dodatno bo oblačila razkužila sončna svetloba, če jih bomo sušili na prostem.

Obesiti običajno ne smemo volne, tudi kopalke je priporočljivo sušiti na vodoravni površini. FOTO: Remedios, Getty Images

Majice in hlače, ki nimajo vidnih madežev, lahko brez težav peremo na 30 stopinjah Celzija.

Kvadrat, krog, kad, likalnik

Da je treba oblačilo sušiti na zraku, in ne v stroju, nam bo povedal eden od znakov na etiketi, in sicer kvadrat. Če je v kvadratu vodoravna črtica, to pomeni, da je treba oblačilo sušiti na zraku in položeno na vodoravno površino. Običajno to velja za volnene kose.

Kvadrat, v katerem je narisan krog, dovoljuje sušenje v stroju, taisti znak, a prečrtan, pa sušenje v stroju prepoveduje.

Znotraj kroga se lahko pojavijo tudi pike: ena sporoča, da je treba oblačilo v stroju sušiti pri nizki temperaturi, dve, da lahko uporabimo nekoliko višjo temperaturo, če so v krogu tri pike, pa kos prenese visoko temperaturo sušenja.

Tkanino lahko uniči tudi likanje. FOTO: Fabrikacr, Getty Images

Simbol kadi na etiketi nam bo povedal, na kakšen način je najbolje posamezni kos prati: prečrtana kad pranje prepoveduje, kad z roko pomeni ročno pranje (v tem primeru sicer lahko oblačilo peremo tudi v pralnem stroju, a izberemo program za ročno pranje), številka v kadi pa pomeni priporočeno temperaturo pranja. Lahko izberemo nižjo, višje od označene pa ni priporočljivo.

Američani namesto številk uporabljajo pike. Ena pomeni 30 stopinj Celzija, dve 40, tri 50, štiri 60 in pet 70.

In še znak likalnika: če je na etiketi, oblačilo lahko likamo, kadar je prečrtan, ne.

Pike kot pri drugih simbolih označujejo dovoljeno temperaturo likanja. Krog sporoča, da oblačilo lahko odnesemo v kemično čistilnico, prečrtan to prepoveduje, trikotnik pa nam pove, ali lahko oblačilo belimo.