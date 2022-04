Ozeliščite svoj balkon: 2 evra je v povprečju treba odšteti za lonček zelišč

S pomladjo in vedno toplejšimi sončnimi žarki se začenja tudi sezona vrtičkanja. Vaš balkon lahko krasijo cvetlični lončki, a nič nenavadnega ni niti, če si na balkonu uredimo vrtiček. To je še posebno dobrodošlo v luči draginje, ki tudi zaradi vojnih razmer trka na vrata. In navsezadnje, lepo je, če lahko na krožnik damo kaj, kar smo sami pridelali.

Vsakemu začetniku je jasno, da naj bodo posode z zemljo, v katerih želimo vzgojiti zelenjavo ali začimbnice oziroma dišavnice, na sončnem mestu. Prednost vrtnarjenja na balkonu je tudi v tem, da lahko posode z rastlinami poljubno premikamo in najdemo najbolj primerno mesto.

Oaza sredi betonske puščave

Pa poglejmo nekaj priročnih nasvetov, da bodo vaši balkoni postali prava mala oaza sredi betonske puščave. Začnemo z izbiro primerne posode. Zeliščem manjše grmičaste rasti bodo zadostovale manjše, medtem ko bo denimo koreninasta zelenjava zahtevala globlje. Precej visoke posode so primerne tudi za zelenjavo višje rasti, denimo paradižnik, čeprav večina posega po češnjevih paradižnikih, ki rastejo v grmičkih. Podobno je s paprikami in feferoni. Solato posejemo v dolgo korito, vmes pa lahko posadimo redkvice ali peteršilj.

2 evra je v povprečju treba odšteti za lonček zelišč.

Ko smo izbrali primerno posodo, je na vrsti zemlja. Kot svetujejo strokovnjaki, za zelenjavo izberemo univerzalno zemljo za rastline, še bolje pa je, če tudi balkonski zelenjavi privoščimo zemljo za vrtičke. Pomembno je, da zadržuje dovolj vlage, hkrati pa ne sme vsebovati preveč šote.

Cene so primerljive

Večina zelenjave, ki dobro uspeva na vrtu, bo svojo nalogo opravila tudi v cvetličnih loncih oziroma posodah. Za balkon so morda primernejše zelenjadnice z grmičasto rastjo, majhnimi glavicami in drobnimi plodovi. Mednje denimo spadajo češnjevi paradižniki, sladki feferoni, redkvice, solata, ki ne dela velikih glav, kumare in bučke. Seveda lahko sadimo tudi fižol, grah, čebulo, česen, papriko, rukolo, radič, tudi krompir, če želite. Med zelo priljubljenimi stanovalci balkonov so zelišča, ljudje pa se, kot zaznavajo trgovci, najpogosteje odločajo za peteršilj, baziliko, timijan, rožmarin in origano.

Posvetite se vrtičku na balkonu. FOTO: Igor Modic

Preverili smo cene nekaterih ponudnikov in ugotovili, da so precej primerljive in nobena ne odstopa preveč. Tako se denimo sadike zelenjave gibljejo med 0,2 in 0,7 evra za posamezno. Za 0,2 evra lahko dobite sadiko blitve, brokolija, brstičnega ohrovta, radiča, solate kristalke. Petdeset centovas bo stala sadika pekočega feferona, jajčevca, kumare, paprike ali češnjevega paradižnika, sadika sladkega feferona pa stane 0,7 evra.

Primerljive so tudi cene zelišč. Tako vrtnarije kot trgovine jih ponujajo v lončkih, za eno je treba odšteti v povprečju dva evra. Toliko stanejo lončki bazilike, majarona in rožmarina, 50 centov manj stane peteršilj, 50 centov več pa timijan. Lonček maroške mete stane 3 evre, 3,50 evra pa lonček melise.