Oviran dostop do Vintgarja, to je razlog (FOTO)

Dostop do soteske je z blejske strani mogoč le peš, kar pomeni, da obiskovalci vozilo pustijo na enem izmed javnih parkirišč na Bledu in nadaljujejo peš.

Soteska Vintgar je za obiskovalce odprta od aprila do novembra.

Obiskati jo je mogoče tudi z jeseniške strani, kjer lahko obiskovalci vozilo pustijo na urejenem parkirišču na Blejski Dobravi. Tak režim bo veljal do konca junija, so sporočili iz Turističnega društva Gorje, ki upravlja sotesko. Konec junija bodo do Blejske Dobrave uredili poseben avtobus z Bleda.

Obisk soteske je enosmeren, vstop je pri Podhomu. Zaradi nepredvidenega podaljšanja del na državni cesti skozi Spodnje Gorje je dostop do soteske Vintgar otežen. Do vhoda se lahko odpeljete s kolesom ali e-kolesom, in sicer z Bleda prek Podhoma v Klinarjev klanec do soteske (30 minut), kjer parkirate kolo. Sprehod čez sotesko traja 45 minut, nadaljujete po poti čez Blejsko Dobravo (45 minut) ali po poti mimo sv. Katarine (55 minut) nazaj do vhoda, kjer ste pustili kolo.

V bližino lahko pridete tudi z vlakom.

V bližino soteske lahko pridete tudi z vlakom; z železniške postaje Bled Jezero se v samo treh minutah pripeljete do železniške postaje Podhom in potem greste peš do vstopa v sotesko (15 minut). Sledi sprehod skozi sotesko in po poti prek sv. Katarine nazaj do železniške postaje (50 minut). Druga možnost je, da se na koncu soteske odločite za hojo do železniške postaje na Blejski Dobravi (25 minut) in se od tam z vlakom vrnete na postajo Bled Jezero.

Blizu vhoda se lahko zapeljete z avtobusom z avtobusne postaje Bled do avtobusne postaje Podhom ali Spodnje Gorje. Nato greste peš do vhoda v sotesko (25 minut), nazaj do postaje pa se lahko vrnete po poti čez Blejsko Dobravo (45 minut + 25 minut) ali po poti mimo sv. Katarine (55 minut + 25 minut). Do vstopa v sotesko se lahko zapeljete tudi z enim od taksijev.

Obisk soteske je enosmeren, vstop je pri Podhomu.

Če ste z avtom, priporočajo dostop z Blejske Dobrave. Parkirate na pokopališču na Blejski Dobravi in greste peš po poti čez Blejsko Dobravo do vhoda v sotesko (45 minut). Sledi sprehod skozi njo, do parkirišča pa greste po eni od dveh poti (25 minut).