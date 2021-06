Otroški sedeži na testu: poglejte, kateri so najbolj nevarni

Skupni test

Pri AMZS so v sodelovanju s partnerskimi organizacijami testirali 29 otroških varnostnih sedežev. FOTO: AMZS

Natančni testi S preizkusnimi trki preverijo varnost, s pomočjo otrok preizkusijo udobje in ergonomijo, tudi upravljanje sedežev, namestitev v avto, potek varnostnih pasov, kakovost prevlek in številne druge lastnosti, v specializiranih laboratorijih pa strokovnjaki preverijo še kemične snovi.

Otroci so naše največje bogastvo, je že precej obrabljena fraza, a še kako drži. Zanje bi storili vse. Tudi kupili najboljše in najvarnejše otroške varnostne sedeže. A katerega izbrati? Ponudba je velikanska, vsi proizvajalci pa zatrjujejo, da je prav njihov sedež navarnejši, najudobnejši, najbolj preprost za uporabo in pravzaprav najboljši. Zato je še kako fino in prav, da se neodvisne organizacije lotijo objektivnega ocenjevanja avtomobilske opreme, med katero spadajo tudi otroški varnostni sedeži.Avto-moto zveza Slovenije je v sodelovanju s partnerskimi avtomobilskimi klubi in organizacijami za varstvo potrošnikov po Evropi preizkusila 29 otroških varnostnih sedežev vseh velikosti oziroma razredov. Podrobni rezultati testa so objavljeni v junijski številki AMZS Motorevije in na spletni strani amzs.si, kažejo pa, da so sedeži v povprečju čedalje boljši, a se je znova našlo tudi nekaj izjem. Dobro povprečje je namreč pokvarilo pet sedežev, ki so dobili slabo oceno, zaradi česar AMZS odsvetuje njihovo uporabo.»V AMZS s partnerji že več kot 30 let opravljamo teste otroških varnostnih sedežev, pri katerih s preizkusnimi trki preverimo varnost, s pomočjo otrok preizkusimo udobje in ergonomijo, tudi upravljanje sedežev, namestitev v avto, potek varnostnih pasov, kakovost prevlek in številne druge lastnosti, v specializiranih laboratorijih pa strokovnjaki preverijo še kemične snovi, ki bi lahko škodile otrokom. Šele po vseh opravljenih testih sedeže ocenimo – tako po posameznih merilih kot s skupno oceno oziroma priporočilom,« pojasnjuje odgovorni urednik AMZS MotorevijePri prvem letošnjem testu otroških varnostnih sedežev (rezultati drugega dela bodo objavljeni konec leta) je bila pri kar štirih sedežih (Besafeovem sedežu izi go modular X1 i-size z isofix osnovo in brez nje, Swandoojevem sedežu marie 2 in pri Osannovem sedežu oreo 360) odkrita prevelika vsebnost nekaterih škodljivih snovi, zato so dobili skupno slabo oceno, čeprav so se pri drugih merilih odrezali dobro. Eden od preizkušenih sedežev – Chiccov sedež kiros i-size – je dobil skupno slabo oceno zaradi velike pomanjkljivosti pri preizkusnem trku – sedež se je namreč odtrgal od isofix osnove, kar bi ob resničnem trku pomenilo veliko nevarnost za otrokovo življenje.»Trije izdelovalci so se po naših predhodnih informacijah o slabih rezultatih že odzvali in kupcem ponudili brezplačno zamenjavo sedeža za novega: pri Chiccu bodo vsem kupcem sedeža kiro i-size brezplačno zamenjali isofix osnovo, pri Osannu so ponudili brezplačno zamenjavo ramenskih blazinic za nove brez vsebnosti škodljivih snovi, pri Swandooju pa kupcem brezplačno zamenjajo preobleko sedeža,« pove Poženel. Preostalih 24 sedežev (21 z oceno dobro in trije z oceno zadovoljivo) s svojimi lastnostmi presega zakonske zahteve in standarde, hkrati pa so dokaz, da izdelovalci sedežev pri snovanju in izdelavi upoštevajo visoke standarde naših testov in s tem pripomorejo k večji varnosti pri prevozu otrok, pravijo pri AMZS.Podrobnejše rezultate tokratnega in tudi testov prejšnjih let je mogoče najti na spletni strani AMZS (www.amzs.si/motorevija). Blaž Poženel pred nakupom novega otroškega varnostnega sedeža še svetuje, naj starši poleg rezultatov testa preverijo tudi, ali lahko izbrani sedež sploh namestijo v svoje vozilo.