Otroška soba po načelih feng šuja

Otroci so naše največje bogastvo, zato ni presenetljivo, da starši naredijo zanje običajno vse, da jih osrečijo, razveselijo in poskrbijo za udobje, ugodje in varnost. Mnogi celo verjamejo, da lahko k njihovi sreči pripomorejo tudi tako, da upoštevajo smernice starodavne kitajske veščine urejanja prostorov – feng šuja.Popolna otroška spalnica bi morala imeti pravo ravnovesje energije yin in yang, kar pomeni, da v sobi ne sme biti preveč temno ali preveč svetlo. Upoštevati je treba otrokovo osebnost in tudi, kaj mu je všeč. Pri feng šuju so pomembni še oblika, barva in material, ki ga uporabite pri opremljanju.